"من صغره زملكاوي".. خالد الغندور يثير الجدل بشأن لاعب الاتحاد

كتب : هند عواد

02:39 م 07/03/2026
أثار خالد الغندور، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، الجدل بشأن محمد مجدي "أفشة"، لاعب الأهلي المعار إلى الاتحاد السكندري.

الزمالك ضد الاتحاد

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

وارتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 43 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، متفوقا على بيراميدز والأهلي.

وشهدت المباراة مشاركة محمد مجدي "أفشة" أساسيا، وخطورته في أكثر من فرصة هدف محقق للاتحاد السكندري.

الغندور يكشف انتماء أفشة للزمالك

كتب الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أفشة لاعب محترم ولاعب كبير وعفوي واللي في قلبه على لسانه، عشان كده الكل بيحبه".

وأضاف: "وجمهور الزمالك تعامل معاه بحب وتقدير رغم هدف القاضية ممكن، وأخيرا أفشة من صغره كان زملكاوي وده كلام زملاءه في إنبي في قطاع الناشئين".

وسجل محمد مجدي أفشة أشهر هدف في تاريخ مباريات الأهلي والزمالك "الديربي"، ما يعرف بـ"القاضية ممكن"، وذلك في نهائي دوري أبطال أفريقيا "نهائي القرن" 2020، الذي توج به الأهلي.

"أتعلم من الموقف".. محمد شحاتة يعتذر لجماهير الزمالك

"كوفية الزمالك".. شيكابالا يحتفل بعيد ميلاده مع أسرته (صورة)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خالد الغندور أفشة الزمالك الأهلي

