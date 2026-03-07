مباريات الأمس
"كوفية الزمالك".. شيكابالا يحتفل بعيد ميلاده مع أسرته (صورة)

كتب : هند عواد

02:08 م 07/03/2026

شيكابالا يحتفل بعيد ميلاده مع أسرته

احتفل محمود شيكابالا، لاعب الزمالك السابق، بعيد ميلاده الـ40، رفقة أسرته، بعد يومين من احتفاله مع أصدقائه ونجوم الفن والرياضة.

شيكابالا يحتفل بعيد ميلاده مع أسرته

نشر الحساب الرسمي لنجل شيكابالا الأصغر "نوح"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعه بوالده ووالدته وشقيقه آدم، وهم يرتدون "سكارف الزمالك"، وأمامهم كعكة عليها شعار الأبيض.

وعلق نوح على الصورة، وكتب: "كل سنة وأنت طيب بابي".

شيكابالا يحتفل بعيد ميلاده مع أسرته

وكان شيكابالا احتفل بعيد ميلاده الـ40 قبل يومين، في حفل أقامه بمنزله، في حضور أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق وسيف الدين الجزيري لاعب الأبيض الحالي، إضافة إلى الفنانة هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح.

شيكابالا الزمالك

