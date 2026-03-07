أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن الجمهورية الإسلامية تضع حفظ وتطوير العلاقات الودية مع دول المنطقة "على رأس أولوياتها"، مشددا على أن هذه الروابط تقوم على مبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، وسلامة الأراضي لجميع الجيران.

رسالة عبر "إكس".. الدفاع عن النفس

وفي تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم السبت، أوضح بزشكيان، أن هذا النهج الدبلوماسي "لا ينفي بأي حال من الأحوال الحق الذاتي لإيران في الدفاع عن نفسها".

وأضاف رئيس إيران، أن بلاده تحتفظ بحقها القانوني في مواجهة أي تجاوز عسكري أو عدوان تشنه الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني ضد سيادتها.

وساطات دولية للتهدئة بالمنطقة

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عن بدء بعض الدول جهودا للوساطة في ظل التصعيد الحالي، قائلا: "لنكن واضحين، نحن ملتزمون بتحقيق سلام دائم في المنطقة، ومع ذلك لا نتردد في الدفاع عن كرامة أمتنا وسيادتها".

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بعد مقتل المرشد آية الله علي خامنئي.