إعلان

رئيس إيران: دفاعنا عن سيادتنا "حق ذاتي" لا تمنعه علاقات الجوار أو الوساطات

كتب : مصطفى الشاعر

04:09 م 07/03/2026

مسعود بزشكيان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن الجمهورية الإسلامية تضع حفظ وتطوير العلاقات الودية مع دول المنطقة "على رأس أولوياتها"، مشددا على أن هذه الروابط تقوم على مبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، وسلامة الأراضي لجميع الجيران.

رسالة عبر "إكس".. الدفاع عن النفس

وفي تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم السبت، أوضح بزشكيان، أن هذا النهج الدبلوماسي "لا ينفي بأي حال من الأحوال الحق الذاتي لإيران في الدفاع عن نفسها".

وأضاف رئيس إيران، أن بلاده تحتفظ بحقها القانوني في مواجهة أي تجاوز عسكري أو عدوان تشنه الولايات المتحدة أو الكيان الصهيوني ضد سيادتها.

وساطات دولية للتهدئة بالمنطقة

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عن بدء بعض الدول جهودا للوساطة في ظل التصعيد الحالي، قائلا: "لنكن واضحين، نحن ملتزمون بتحقيق سلام دائم في المنطقة، ومع ذلك لا نتردد في الدفاع عن كرامة أمتنا وسيادتها".

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بعد مقتل المرشد آية الله علي خامنئي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران مسعود بزشكيان حرب أمريكا وإيران هجمات على الخليج مقتل خامنئي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة داخل محطة وقود بالجيزة
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة داخل محطة وقود بالجيزة
كيف تحمي قلبك من الأمراض في رمضان؟.. 6 عادات يومية طبقها فورا
سفرة رمضان

كيف تحمي قلبك من الأمراض في رمضان؟.. 6 عادات يومية طبقها فورا
علي جمعة يوضح حكم الرسم وصناعة التماثيل: هذا هو الفرق بين الحلال والحرام
جنة الصائم

علي جمعة يوضح حكم الرسم وصناعة التماثيل: هذا هو الفرق بين الحلال والحرام

تعرض لاعتداء وحشي.. تفاصيل صادمة في واقعة "كلب السويس" (صور)
أخبار المحافظات

تعرض لاعتداء وحشي.. تفاصيل صادمة في واقعة "كلب السويس" (صور)
"من صغره زملكاوي".. خالد الغندور يثير الجدل بشأن لاعب الاتحاد
رياضة محلية

"من صغره زملكاوي".. خالد الغندور يثير الجدل بشأن لاعب الاتحاد

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد تحذر: شبورة مائية ورياح نشطة تضرب البلاد حتى الخميس
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان