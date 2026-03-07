كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى الفتيات من قائد مركبة "توك توك" لقيامه بالتعدى عليها بسبب الأجرة بالقاهرة.

تلقى قسم شرطة حلوان بالقاهرة،بتاريخ 5 مارس الجاري بلاغًا من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، تضررها من قائد مركبة "توك توك"، لحدوث مشادة كلامية بينهما حول قيمة الأجرة أثناء استقلالها المركبة بصحبته قام على إثرها بإلقاء الحجارة على شرفة مسكنها دون حدوث تلفيات.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من إلقاء القبض على المشكو فى حقه، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

اتخذت الأجهزة الأمنية، الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.