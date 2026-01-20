مباريات الأمس
8 صور رومانسية لحسام عبد المجيد وزوجته بعد عودته من المغرب

كتب : مصراوي

12:46 ص 20/01/2026
القاهرة – مصراوي

نشرت ملك أحمد، زوجة حسام عبد المجيد لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك، صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، جمعتها بزوجها.

صور رومانسية لحسام عبد المجيد وزوجته بعد عودته من المغرب

وشاركت ملك متابعيها بمجموعة من الصور الرومانسية التي ظهرت خلالها برفقة حسام عبد المجيد، وذلك عقب عودته من المغرب بعد انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان حسام عبد المجيد قد شارك مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت في المغرب.

وودع منتخب مصر البطولة بعد احتلاله المركز الرابع، عقب الخسارة أمام منتخب نيجيريا بركلات الترجيح.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

