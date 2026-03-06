إعلان

ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع

كتب : آية محمد

02:24 م 06/03/2026 تعديل في 02:29 م

سعر الريال السعودي

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع:

البنك الأهلي المصري: 13.35 جنيه للشراء، و13.42 جنيه للبيع، بزيادة 63 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.32 جنيه للشراء، بزيادة 60 قرشًا، و13.38 جنيه للبيع، بزيادة 59 قرشًا.

بنك القاهرة: 13.36 جنيه للشراء، و13.43 جنيه للبيع، بزيادة 67 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.35 جنيه للشراء، بزيادة 62 قرشًا، و13.38 جنيه للبيع، بزيادة 61 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 13.37 جنيه للشراء، بزيادة 66 قرشًا، و13.41 جنيه للبيع، بزيادة 65 قرشًا.

