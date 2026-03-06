إعلان

فيديو "جوال الكلاب" يقود لسقوط سيدة وقائد تروسيكل في الإسكندرية

كتب : مصراوي

02:25 م 06/03/2026

المتهمان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله قيام سيدة بوضع جوال بلاستيكي داخل مركبة "تروسيكل" يحتوي على عدد من صغار الكلاب في محافظة الإسكندرية.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، إلا أن التحريات أسفرت عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما السيدة الظاهرة في الفيديو وقائد مركبة التروسيكل، وتبين أنهما مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

القبض على عامل متهم بالتحرش بطالبة بالدقهلية

وبمواجهتهما، قررت السيدة بتضررها من وجود صغار الكلاب أسفل العقار محل سكنها، فاستعانت بأحد جيرانها لنقلها إلى مكان بعيد عن المنطقة. وأيد قائد التروسيكل أقوالها، كما أرشد عن المركبة المستخدمة في الواقعة.

وتبين أن التروسيكل ساري التراخيص، بينما يقوده المتهم بدون رخصة قيادة، وكان محملاً بـ 7 من صغار الكلاب. والتحفظ على مركبة التروسيكل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

فيديو كلاب الإسكندرية فيديو صغار كلاب فيديو الإسكندرية

