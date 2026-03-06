حذر النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي، من تصوير أو نشر أو تداول صور ومقاطع فيديو توثق مواقع الحوادث أو الأضرار الناتجة عن سقوط مقذوفات أو شظايا في بعض المناطق.

وفي بيان نشرته صفحة النيابة العامة على منصة "إكس"، الجمعة، أكد الشامسي أن "نشر مثل هذه المواد أو تداول معلومات غير دقيقة بشأنها، قد يثير الذعر بين أفراد المجتمع ويعطي انطباعا غير صحيح عن حقيقة الأوضاع في الدولة".

كما أكد أن "مؤسسات الدولة المختصة تباشر مهامها بكفاءة عالية لضمان أمن المجتمع وسلامة أفراده، وأن الحياة العامة تسير بصورة طبيعية مع اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع أي مستجدات".

وأشار النائب العام إلى أن "التعامل مع هذه الحوادث يتم من قبل الجهات المعنية ضمن إجراءات أمنية ودفاعية، الأمر الذي يقتضي الامتناع عن تصوير مواقعها أو نشرها عبر المنصات الرقمية لما قد يترتب على ذلك من الإضرار بجهود الاستجابة والتصدي التي تباشرها الجهات المختصة".

وأوضح الشامسي أنه "لوحظ خلال الأيام الماضية استمرار بعض الأفراد في تصوير مواقع الحوادث ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، رغم التحذيرات والإشعارات الصادرة من الجهات المختصة بحظر تداول مثل هذه المواد".

وأكد أن "نشر أو تداول هذه المقاطع أو المعلومات المضللة سلوك مخالف للقانون إذا ترتب عليه إثارة الذعر بين الناس أو نشر أخبار غير صحيحة أو الإضرار بالأمن والنظام العام"، داعيا المواطنين والمقيمين إلى الامتناع عن تصوير أو نشر أو إعادة تداول أي صور أو مقاطع فيديو تتعلق بمواقع الحوادث أو الأضرار.

وشدد على أن "مخالفة ذلك قد تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، وفقا للتشريعات النافذة".

كما حذر النائب العام من نشر أو تداول مقاطع أو مشاهد مولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي أو غيرها من وسائل التلاعب الرقمي، تتضمن الادعاء بسقوط صواريخ أو استهداف منشآت داخل الدولة، أو نسب أحداث لم تحدث في الواقع، مؤكدا أن "اصطناع أو نشر مثل هذه المواد بقصد التضليل أو إثارة الذعر يعد جريمة يعاقب عليها القانون"، وأن "النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها دون تهاون".