لعدم اكتمال النصاب.. نقابة الصحفيين تؤجل الجمعية العمومية إلى 20 مارس

كتب : أحمد الجندي

02:22 م 06/03/2026

نقابة الصحفيين

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي، اليوم الجمعة «6 مارس 2026م» تأجيل انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة إلى «20 مارس الحالي» لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور (50%+1) من الأعضاء المشتغلين طبقًا للمادة «35» من القانون رقم «76» لسنة 1970م بإنشاء نقابة الصحفيين، وفي حالة عدم الانعقاد تؤجل إلى يوم الجمعة 3 أبريل 2026م.

وكان مجلس النقابة قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين،وعددهم «10305» لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية العمومية للسنة المنتهية في 31/12/2025م، وتقرير مجلس النقابة عن عام 2025م، وفق المادة (34) من قانون النقابة، وكانت النقابة قد نشرت الدعوة فى جريدتي "الأهرام"، و"الأخبار" طبقًا لقانون النقابة، كما أرسلت إيميلات لجميع الزملاء بالحساب الختامى لعام 2025م، وكذا تقرير مجلس النقابة.

كما تستقبل النقابة اقتراحات الزملاء وتعديلاتهم المقترحة على لائحة القيد، وميثاق الشرف الصحفي، وذلك عبر إيميل النقابة أو تسليمها رسميًا بمجمع الخدمات في الدور الأول.

نقابة الصحفيين الجمعية العمومية خالد البلشي

