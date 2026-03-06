إعلان

غرق شوارع قويسنا.. تفاصيل انفجار خط الصرف الصحي بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

04:36 ص 06/03/2026
    تواصل شفط مياه الصرف
    عمال الشركة يبدأون أعمال الإصلاح
    غرق شوارع في قويسنا بمياه الصرف

شهدت منطقة تيمور التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية، صباح اليوم الجمعة، أزمة طارئة إثر انفجار خط الصرف الصحي، مما أدى إلى غرق الشوارع المحيطة بالمياه.

كواليس انفجار خط الصرف

تسبب انفجار خط الصرف في حدوث عطل شامل بالشبكة المحلية للمنطقة، وهو ما استدعى تدخلًا سريعًا للسيطرة على تدفق المياه.

وتلقت الوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا بلاغًا رسميًّا بوقوع الحادث، لتتحرك الأجهزة التنفيذية فورًا لمتابعة الموقف ميدانيًّا على أرض الواقع.

تداعيات انفجار خط الصرف

جاءت التحركات الميدانية تنفيذًا لتعليمات رئيس مركز ومدينة قويسنا هناء عقيلة، وتحت إشراف نائب رئيس المركز الدكتور مصطفى صعوان، لضمان سرعة احتواء الأزمة.

وجرى التواصل العاجل مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقويسنا، لتوجيه الدعم اللازم والتعامل مع تسرب المياه.

صيانة انفجار خط الصرف

دفعت الشركة المعنية بمعداتها الثقيلة وفرق الصيانة المتخصصة إلى موقع العطل بمجرد تلقي البلاغ، للبدء الفعلي في أعمال الإصلاح.

وتواصل فرق الصيانة عملها الدؤوب لإصلاح خط طرد الصرف الصحي المتضرر، بهدف إعادة تشغيل الخدمة وانتظامها سريعًا، ومنع تفاقم المشكلة في المناطق السكنية المجاورة.

انفجار خط الصرف بقويسنا غرق شوارع قويسنا بالمنوفية أزمة الصرف الصحي بمنطقة تيمور شركة مياه الشرب والصرف بالمنوفية إصلاح أعطال الصرف الصحي

