أُصيب نجل وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش خلال عملية عسكرية على الحدود اللبنانية.

وقالت القناة الـ12 العبرية إن نجل الوزير اليميني المتطرف حالته مستقرة.

ونشرت وسائل إعلام عبرية أمس، فيديو للوزير المتطرف سموتريتش وهو يودع نجله الذي يخدم في لواء جفعاتي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي قبل دخوله لبنان

השר סמוטריץ' בגבול הצפון, מברך את בנו שמשרת כלוחם בגבעתי לפני הכניסה ללבנון pic.twitter.com/gCgW0rcltE — ינון מגל (@YinonMagal) March 5, 2026

وشهدت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت ليلة عنيفة بعد سلسلة غارات إسرائيلية قوية هزّت المنطقة، فيما تواصلت الضربات على البقاع وجنوب لبنان عقب إنذارات إسرائيلية بالإخلاء، ما دفع آلاف الأسر للفرار من منازلها بدون أي شيء للنجاة بأرواحهم.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، شن 26 موجة من الضربات الجوية على ضاحية بيروت الجنوبية منذ اندلاع الحرب، مضيفاً أن الأهداف شملت مراكز قيادة زعم أنها تابعة لجماعة "حزب الله"، ومخازن أسلحة.