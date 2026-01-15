مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

- -
17:00

بتروجت

كأس رابطة الأندية

المصري

- -
20:00

الزمالك

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس ملك أسبانيا

ر.سانتاندير

- -
22:00

برشلونة

الدوري الإيطالي

كومو

- -
21:45

ميلان

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هزيمة منتخب مصر أمام السنغال؟ (كوميك)

كتب - يوسف محمد:

03:28 ص 15/01/2026
تلقى منتخب مصر الهزيمة أمس أمام نظيره السنغالي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات نصف نهائي أمم أفريقيا 2025.

وبهزيمة المنتخب أمام السنغال أمس في نصف نهائي أمم أفريقيا، يكون منتخب مصر فقد فرصة المنافسة على اللقب القاري، في النسخة رقم 35 من البطولة.

ويعد المنتخب الوطني، هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية، برصيد 7 ألقاب، كان أخرهم التتويج باللقب عام 2010 بأنجولا.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع هزيمة منتخب مصر أمام السنغال أمس، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

ولمشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هزيمة المنتخب الوطني أمام السنغال ومع أداء اللاعبين في اللقاء، يمكنكم الاطلاع على الألبوم أعلاه:

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب نيجيريا يوم السبت المقبل 17 يناير، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة تحديد المركز الثالث بالكان.

مصر والسنغال كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر مباراة مصر والسنغال هزيمة منتخب مصر

