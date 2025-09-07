مباريات الأمس
"مرتضي منصور الأبرز".. زوجة إبراهيم شيكا تكشف أبرز المتبرعين قبل وفاته

10:10 م الأحد 07 سبتمبر 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

تحدثت هبة التركي زوجة اللاعب الراحل إبراهيم شيكا، ناشئ الزمالك السابق، عن أبرز الأشخاص الداعمين لفقيدها خلال فترة مرضه، وذلك خلال معاناته مع مرض السرطان.

وقالت زوجة إبراهيم شيكا في آخر ظهور إعلامي لها مساء أمس السبت، عبر قناة "الشمس"، أنها تلقت دعمًا كبيرًا من عدد من الشخصيات العامة يأتي أبرزها مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق".

وتابعت: "تامر حسني أهدى زوجي إبراهيم شيكا ساعة يد ثمنها تقريبًا 54 ألف جنيه وارتديها حاليًا، وهو كان يساعدني في دفع مصاريف المستشفي ولم يمنحني أموالًا في يدي".

وواصلت هبة التركي: "محمد رمضان أعطاني 250 ألف جنيه لشراء مدفن، لأن إبراهيم طلب مني ذلك".

بجانب مساعدة من مرتضى منصور وممدوح عباس في أول مرضه عندما كانت تكلفة العلاج الكيماوي أعلي من المستطاع".

أقرأ أيضًا:

إبراهيم شيكا هبة التركي زوجة إبراهيم شيكا زوجة إبراهيم شيكا مرتضى منصور
