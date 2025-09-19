شيكابالا يظهر في كتاب خارجي للمرحلة الإعدادية.. ما القصة؟‎

"قصص متفوتكش".. موقف الأهلي من رحيل إمام عاشور.. وإنجاز تاريخي لصلاح

شهدت الساعات الماضية تداولًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يظهر فيه اسم وصورة نجم الزمالك السابق محمود عبد الرازق "شيكابالا" داخل كتاب دراسي منسوب للصف الأول الإعدادي، مما أثار جدلًا بين المتابعين حول إدراج مسيرة النجم الكروي في المناهج التعليمية المصرية.

وتضمن الفيديو المتداول صفحة من كتاب تعليمي تحتوي على موضوع تعبير يتناول مسيرة شيكابالا الكروية، مرفقًا بصورته، وسط تعليقات تشير إلى أن هذا المحتوى يُدرّس لتلاميذ الصف الأول الإعدادي.

وبالتحقق من الأمر، تبيّن أن الكتاب لا يندرج ضمن المنهج الرسمي الصادر عن وزارة التربية والتعليم، بل يعود لأحد المدرسين الذي أعده كمرجع خارجي للطلاب.

ويُعد شيكابالا أحد أبرز نجوم الكرة المصرية في العقدين الأخيرين، حيث اعتزل كرة القدم في الموسم الماضي، وقرر الاتجاه للعمل الإداري حيث يرأس فريق "G" بالقسم الثاني.

