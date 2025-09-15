كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الزمالك على المصري بالدوري؟

لا يقتصر تميّز ليونيل ميسي على المستطيل الأخضر فقط، بل يمتد أيضًا إلى مرآبه المليء بالسيارات النادرة والفاخرة.

ومن سيارات رياضية خارقة إلى مركبات فارهة متعددة الاستخدامات، يمتلك "البرغوث" واحدة من أكثر مجموعات السيارات إثارة للإعجاب بين نجوم الرياضة. إليك جولة في أبرز سيارات ميسي:

1. فيراري 335 سبورت سكاجليتي (1957)

في عام 2016، تنافس ميسي وكريستيانو رونالدو على اقتناء واحدة من أندر سيارات فيراري في العالم – فيراري 335 S سبايدر سكاجليتي، طراز عام 1957، والمملوكة سابقًا للملياردير الإيطالي أليساندرو بروتو.

ميسي نجح في الفوز بالمزاد، ودفع مبلغًا قياسيًا بلغ 36 مليون دولار.

السيارة مزوّدة بمحرك V12 سعة 4.0 لترات بقوة 400 حصان، وتصل سرعتها القصوى إلى 300 كم/ساعة تقريبًا.

وتُعدّ واحدة من أربع نسخ فقط صُنعت من هذا الطراز، وتحمل لقب "الحصان الراقص لعام 1957".

2. مازيراتي جران توريزمو

سيارة كوبيه أنيقة ورياضية مزودة بمحرك V8 سعة 4.7 لتر.

تتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في أقل من 5 ثوانٍ، وتُعد من الخيارات الراقية في فئة سيارات GT.

3. بنتلي بنتايجا

واحدة من سيارات SUV الفاخرة التي يفضلها ميسي للتنقل اليومي.

تتميز بمحرك W12 وتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 4.1 ثانية فقط، إلى جانب مقصورة داخلية مكسوة بجلد فاخر وخشب طبيعي مشغول يدويًا.

4. أسطول سيارات أودي: RS6، A7، Q7، R8 V10

ميسي من عشاق أودي، ويضم مرآبه عدة طرازات منها:

RS6 أفانت: بمحرك V8 مزدوج التوربو بقوة 591 حصان.

A7: تجمع بين أناقة الكوبيه والراحة العملية.

Q7: SUV رحبة وعائلية.

R8 V10: بمحرك 5.2 لتر V10، وأداء يضاهي السيارات الخارقة.

5. باجاني زوندا تريكولوري

واحدة من 3 نسخ فقط صُنعت تكريمًا لفريق "فريشي تريكولوري" الإيطالي للاستعراض الجوي.

تأتي بمحرك V12 من مرسيدس-AMG بسعة 7.3 لتر وقوة 670 حصان.

السيارة خفيفة الوزن (1200 كجم فقط) بفضل هيكلها المصنوع من الكربون والتيتانيوم، وتضم ناقل حركة متسلسل وعادم مصنوع من إنكونيل – وكل تفصيلة فيها تصرخ بالفخامة والأداء العالي.

6. مرسيدس SLS AMG

مزودة بمحرك V8 سعة 6.2 لتر، وتشتهر بأبوابها المجنحة وأدائها القوي.

وتعتمد على نظام دفع خلفي وتسارع مذهل على الطرق المعبدة.

7. رينج روفر سبورت

رغم مظهرها الهادئ نسبيًا، إلا أن هذه السيارة تخفي محرك V8 فائق الشحن بقوة 575 حصان.

مزودة بنظام تعليق هوائي متطور، وهي سيارة مثالية للقيادة اليومية دون التنازل عن الفخامة أو الأداء.

8. رينج روفر فوج

الطراز الأفخم من لاند روفر، وتضم:

محرك V8 سعة 5.0 لتر بقوة 525 حصان

تسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 5.4 ثانية

أنظمة مساعدة متطورة مثل ركن 360 درجة، ونظام صوتي فاخر من ميريديان

9. لكزس RX 450h

سيارة هجينة فاخرة بمحرك V6 سعة 3.5 لتر.

تنتج قوة 308 حصان وتعمل بالدفع الرباعي، ما يجعلها مثالية للتنقل العائلي والكفاءة في استهلاك الوقود.

10. كاديلاك إسكاليد

سيارة SUV فاخرة بمحرك V8 سعة 6.2 لتر، تتسع لسبعة ركاب.

تضم تجهيزات راقية مثل شاشات OLED، ونظام صوت بجودة الاستوديو، وتصميم داخلي مكسو بالجلد الفاخر.

أسطول سيارات ليونيل ميسي يعكس ذوقه الرفيع وشغفه بالتميز، سواء على أرض الملعب أو خارجه، كل سيارة في مجموعته تروي قصة مختلفة، وتُظهر كيف يجمع بين الأداء، الفخامة، والندرة في اختياراته.

