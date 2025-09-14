مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
21:15

ناساف كارشي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الوحـــدة

- -
19:00

الاتحاد

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

مايوركا

جميع المباريات

إعلان

"بعد تعادل الأهلي".. أمير مرتضي منصور يثير الجدل بستوري على الإنستجرام

11:45 م الأحد 14 سبتمبر 2025

امير مرتضي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

أثار أمير مرتضي منصور المشرف العام السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك، الجدل بعد تعادل الأهلي مع إنبي في الدوري المصري الممتاز.


ونشر أمير عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لجدول ترتيب الدوري المصري بعد اعتلاء الزمالك صدارته مع إيموجي "عين وخمسة"، في إشارة إلى الحسد.


نتيجة مباراة الأهلي وإنبي


وكانت مباراة الأهلي وإنبي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، والتي أقيمت مساء اليوم الأحد على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.


ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري


الأهلي بعد التعادل مع إنبي يحتل المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 6 نقاط جمعهم من 6 مباريات خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

ستوري أمير مرتضى منصور
اقرأ أيضًا:

جون إدوارد يثير الجدل بمدرجات مباراة الزمالك والمصري

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل مع إنبي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أمير مرتضى منصور الأهلي ماتش الأهلي الأهلي وإنبي مباراة الأهلي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان