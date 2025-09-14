"بعد تعادل الأهلي".. أمير مرتضي منصور يثير الجدل بستوري على الإنستجرام

كتب - نهى خورشيد

أثار أمير مرتضي منصور المشرف العام السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك، الجدل بعد تعادل الأهلي مع إنبي في الدوري المصري الممتاز.



ونشر أمير عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لجدول ترتيب الدوري المصري بعد اعتلاء الزمالك صدارته مع إيموجي "عين وخمسة"، في إشارة إلى الحسد.



نتيجة مباراة الأهلي وإنبي



وكانت مباراة الأهلي وإنبي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، والتي أقيمت مساء اليوم الأحد على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.



ترتيب الأهلي وإنبي في الدوري



الأهلي بعد التعادل مع إنبي يحتل المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 6 نقاط جمعهم من 6 مباريات خاضهم بالمسابقة حتى الآن.



