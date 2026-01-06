ترامب للديمقراطيين عن مداهمة مادورو: بايدن دعا أيضا لاعتقاله

واشنطن - (أ ب)

تصدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء لانتقاد الديمقراطيين للعملية العسكرية التي أمر بها مطلع الأسبوع، التي شهدت خطف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مشيرا إلى أن سلفه جو بايدن دعا أيضا للقبض على مادورو بتهم تهريب المخدرات.

وتذمر ترامب في تصريحات قبل اجتماعات خاصة للجمهوريين في واشنطن من حقيقة أن الديمقراطيين لا يعترفون بمجهوده في العملية العسكرية الناجحة التي أدت لعزل مادورو، رغم التوافق من الحزبين على أن مادورو ليس رئيسا شرعيا لفنزويلا.

يشار إلى أن الولايات المتحدة أدانت مادورو في 2020، واتهمته بتهم تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات والتورط في مؤامرة على مستوى دولي لتهريب الكوكايين.

وصرح ترامب قائلا: "أتعلمون، عند نقطة ما، يجب أن يقولوا (أتعلمون، لقد قمت بعمل جيد. شكرا. تهانينا!) ألن يكون هذا جيدا؟. سأقول ذلك قاموا بعمل جيد، إن فلسفاتهم مختلفة للغاية.. لقد كانوا يلاحقون هذا الرجل لسنوات طوال".

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون بعد جلسة الإطلاع للصحفيين إنه لا يتوقع أن ترسل الولايات المتحدة قوات إلى فنزويلا، مشيرا إلى أن إجراءات البلاد هناك "لا تمثل (عملية) تغيير للنظام".

وذكر القادة الديمقراطيون أن الجلسة افتقرت إلى الوضوح بشأن خطط إدارة ترامب في فنزويلا.