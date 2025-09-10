"مش مجرد نادي".. الممثل أحمد سلامة يكشف انتمائه الكروي (فيديو)

كتب - يوسف محمد:

أكد الممثل أحمد سلامة على أنه يعد أنه من أشد المشجعين لنادي الزمالك، مشيرا أن الفارس الأبيض بالنسبة له وطن وليس مجرد نادٍ فقط.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأحمد سلامة، يتحدث فيه عن انتمائه الكروي، حيث قال: "أنا زملكاوي وبعشق نادي الزمالك ومتربي داخل نادي الزمالك".

وأضاف: "نادي الزمالك ليس مجرد نادي ولاعبين نحبهم فقط، لكنه وطن بالنسبة لنا نحبه ونتعلق به، أي شخص سيرتدي القميص الأبيض سنحبه وندعمه".

موعد مباراة الزمالك المقبلة

وفي سياق متصل يستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي، يوم السبت المقبل الموافق 13 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري "دوري نايل.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 10 نقاط، فيما يحتل المصري صدارة جدول الترتيب برصيد 11 نقطة.

