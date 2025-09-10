مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
17:00

المقاولون العرب

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

المصري

الدوري الإنجليزي

ايفرتون

- -
17:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
17:15

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

"مش مجرد نادي".. الممثل أحمد سلامة يكشف انتمائه الكروي (فيديو)

10:44 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

الفنان أحمد سلامة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أكد الممثل أحمد سلامة على أنه يعد أنه من أشد المشجعين لنادي الزمالك، مشيرا أن الفارس الأبيض بالنسبة له وطن وليس مجرد نادٍ فقط.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأحمد سلامة، يتحدث فيه عن انتمائه الكروي، حيث قال: "أنا زملكاوي وبعشق نادي الزمالك ومتربي داخل نادي الزمالك".

وأضاف: "نادي الزمالك ليس مجرد نادي ولاعبين نحبهم فقط، لكنه وطن بالنسبة لنا نحبه ونتعلق به، أي شخص سيرتدي القميص الأبيض سنحبه وندعمه".

موعد مباراة الزمالك المقبلة

وفي سياق متصل يستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي، يوم السبت المقبل الموافق 13 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري "دوري نايل.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 10 نقاط، فيما يحتل المصري صدارة جدول الترتيب برصيد 11 نقطة.

أقرأ أيضًا:

مدرب مصري باليابان يكشف الفارق بين الكرة في البلدين

مانشستر سيتي يعلن غياب عمر مرموش عن الديربي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الفنان أحمد سلامة أحمد سلامة يكشف انتمائه الكروي مباراة الزمالك والمصري موعد مباراة الزمالك والمصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الأمم المتحدة تؤيد بأغلبية ساحقة إعلان حل الدولتين
قرار عاجل بإزالة 11 طابقًا مخالفًا بعقار المندرة المائل بالإسكندرية -صور
وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام