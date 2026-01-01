إعلان

حقوق نشر ومحتوى متجاوز.. أول قرارات "الأعلى للإعلام" في 2026

كتب- أحمد العش:

06:16 م 01/01/2026

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، اليوم الخميس، شكوى من جريدة "المصري اليوم" ضد الموقع الإلكتروني "نجم الجماهير"، لاستخدامه أحد المقالات المنشورة بالجريدة بتاريخ 14 ديسمبر 2025، وإعادة نشرها دون الحصول على موافقة مسبقة، وهو ما وصفته الجريدة بانتهاك الحقوق الحصرية لها.

وأضاف بيان "الأعلى للإعلام"، أنه تلقى أيضًا شكوى من نادي الزمالك للألعاب الرياضية ضد أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي يحمل اسم إحدى الصحفيات، بشأن بعض المنشورات التي وصفها النادي بأنها تتضمن تجاوزًا في حق مجلس إدارته، وقد أرفق النادي بشكواه صورًا من تلك المنشورات وردود فعل الجمهور عليها.

وقرر المجلس، إحالة الشكوتين إلى لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثهما ودراسة ما ورد بهما، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، وفقًا لما تقضي به اللوائح المنظمة.

اقرأ أيضًا:

أمطار قادمة.. الأرصاد تحُذر من حالة الطقس الساعات المقبلة

رسميًا.. مسابقة لتعيين 4500 طبيب بيطري| رابط التقديم والموعد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري اليوم بيان الأعلى للإعلام نادي الزمالك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هل اعترفت الإمارات بأرض الصومال وأدرجتها في نظام تأشيرتها؟.. تحقق محتوى
قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
أمطار قادمة.. الأرصاد تحُذر من حالة الطقس الساعات المقبلة