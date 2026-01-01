حقوق نشر ومحتوى متجاوز.. أول قرارات "الأعلى للإعلام" في 2026

تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، اليوم الخميس، شكوى من جريدة "المصري اليوم" ضد الموقع الإلكتروني "نجم الجماهير"، لاستخدامه أحد المقالات المنشورة بالجريدة بتاريخ 14 ديسمبر 2025، وإعادة نشرها دون الحصول على موافقة مسبقة، وهو ما وصفته الجريدة بانتهاك الحقوق الحصرية لها.

وأضاف بيان "الأعلى للإعلام"، أنه تلقى أيضًا شكوى من نادي الزمالك للألعاب الرياضية ضد أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي يحمل اسم إحدى الصحفيات، بشأن بعض المنشورات التي وصفها النادي بأنها تتضمن تجاوزًا في حق مجلس إدارته، وقد أرفق النادي بشكواه صورًا من تلك المنشورات وردود فعل الجمهور عليها.

وقرر المجلس، إحالة الشكوتين إلى لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لبحثهما ودراسة ما ورد بهما، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، وفقًا لما تقضي به اللوائح المنظمة.

