"كله شبه بعض".. خالد الغندور يعلق على مباراة الأهلي ومودرن سبورت

10:15 م السبت 09 أغسطس 2025

لقطات من مباراة الأهلي ومودرن سبورت (10) (1)

علق الإعلامي خالد الغندور على أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي ومودرن سبورت، والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "عند غياب بعض اللاعبين المؤثرين بيقي كله شبه بعض".

وأضاف: "شوط أول ممل جدا بلا خطورة ولا فرص حقيقية وأعتقد التغييرات هتكون مؤثرة".

واختتم: "بنشرقي وديانج وطاهر وجراديشار وكريم فؤاد، ومودرن هيفضل يدافع ويلعب على المرتدة طالما محافظ على شباكه نظيفة".

اقرأ أيضًا:

3 أسئلة استنكارية.. كيف وقف محمد صلاح ضد القصف الإسرائيلي على غزة؟

"أين ومتى ولماذا؟".. أول تعليق من صلاح على استشهاد لاعب فلسطيني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي خالد الغدنور مباراة الأهلي بنشرقي الأهلي ومودرن
