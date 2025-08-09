"قصص متفوتكش".. حالة جدل في الأهلي.. هتافات ضد زيزو.. وانتصار الزمالك

كتبت-هند عواد:

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها انتصار الزمالك على سيراميكا كليوباترا في أولى مبارياته، وهتافات جماهير الزمالك ضد زيزو، إضافة إلى وجود حالة جدل في الأهلي قبل لقاء مودرن.

مصدر يكشف لمصراوي العقوبة الأقرب لحكم مباراة دجلة وبيراميدز

كشف مصدر عن موقف لجنة الحكام مما قام به محمد عباس الحكم الذي قاد مباراة افتتاح موسم 2025/26 من الدوري بين فريقي وادي دجلة وبيراميدز.

"اللاعبون غادروا ثم عادوا".. سبب حالة الجدل قبل 24 ساعة من مباراة الأهلي مودرن سبورت

كشف مصدر عن سبب الجدل الذي شهدته الساعات الماضية قبل مباراة الأهلي الأولى في الموسم الجديد من الدوري التي ستجمعه بنظيره مودرن سبورت.

هتافات قوية ضد زيزو خلال مباراة الزمالك وسيراميكا بالدوري

لا تزال أصداء صفقة انتقال أحمد سيد زيزو من نادي الزمالك إلى الأهلي، تطفو على السطح في الوسط الرياضي المصري، وهو ما ظهر أمس الجمعة مع بداية مباريات الموسم الجديد بالدوري المصري.

هدف عالمي ولقطة طريفة لحسام حسن.. ملخص مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري (صور وفيديوهات)

تمكن نادي الزمالك أمس من تحقيق الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريق، على ستاد "هيئة قناة السويس"، في الجولة الأولى بالدوري.

بطل الهدف الأول.. ناصر ماهر ينصف الزمالك في افتتاح الدوري مرتين

افتتح ناصر ماهر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أهداف الفارس الأبيض في الموسم الرياضي الجديد، 2025-2026.

"غير منطقي".. الأهلي يرفض طلب مروان عطية (خاص)

كشف مصدر عن موقف مسؤولي النادي الأهلي من الطلب الذي تقدم به لاعب خط وسط الفريق مروان عطية لتمديد تعاقده وتعديله ماديًا.

"خلال النشيد الوطني".. لقطة طريفة لمحمد صبحي في مباراة الزمالك وسيراميكا

لفت محمد صبحي حارس مرمى الزمالك، الأنظار بشدة خلال مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا، في افتتاح مباريات الفريق ببطولة الدوري المصري أمس الجمعة.

"تعملي سحر من زميلي".. حارس مرمى الأهلي السابق يفجر مفاجآت عن المنافسة بين اللاعبين

فجر رمزي صالح، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، مفاجأة من العيار الثقيل خلال استضافته في برنامج "ملعب أون" مع الإعلامي سيف زاهر، حيث تحدث عن مسيرته الكروية وبعض المواقف الصعبة التي مر بها أثناء تواجده في الملاعب.

"رباني زوج والدتي وكنت صنايعي ألوميتال".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة حسين الشحات

لا تكون حياة لاعب كرة القدم بالسهولة التي يتوقعها الكثير من الجماهير، أو بالقدر الكبير من الرفاهية التي تظهر على شاشات التليفزيون، خاصة وأن الكثير من اللاعبين يمرون بظروف صعبة في بداية مشوارهم يمكنها أن تنهي رحلته في كرة القدم بشكل كبير.