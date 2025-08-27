مباريات الأمس
"يارب إخواتك مايشوفوش".. 5 صور من إجازة النني مع أبنائه في المحلة

09:03 م الأربعاء 27 أغسطس 2025
    7 صور من إجازة النني مع أبنائه في المحلة
    7 صور من إجازة النني مع أبنائه في المحلة
    7 صور من إجازة النني مع أبنائه في المحلة
    7 صور من إجازة النني مع أبنائه في المحلة
كتب- نهى خورشيد:

شارك محمد النني نجم الجزيرة الإماراتي الحالي وأرسنال الأسبق، متابعيه مساء اليوم الأربعاء بصور جديدة من إجازته في مصر رفقة ابنائه الثلاثة.

ونشر النني عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع من تناول الإفطار مع نجله الأصغر مع تعليق:"أحلى فطار مع الحب كله، بحبك اوى ياض يا محمد، ربنا يستر ومالك وفاطمة ميشوفوش الاستوري دي".

كما نشر صورة خاصة مع ابنته فاطمة مع تعليق:"الحب كله".

والجدير بالذكر أن النني لديه ثلاثة أبناء من زوجته الأولي آمال الحناوي وهم "مالك، فاطمة، محمد"، كما ينتظر مولوده الأول من زوجته الثانية البلوجر المغربية حنان.

محمد النني أبناء النني الجزيرة الإماراتي زوجة النني الأولى زوجة النني الثانية آمال الحناوي حنان المغربية
