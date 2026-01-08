زوجة حسام عبد المجيد تشارك متابعيها 10 صور جديدة

كيف تحول هانز فليك من مشجع لبايرن ميونيخ إلى رمز لبرشلونة؟

شاركت ملك أحمد زوجة حسام عبد المجيد مدافع نادي الزمالك ومنتخب مصر حسام عبد المجيد، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور.

ونشر زوجة مدافع منتخب مصر، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها.

وفي سياق متصل، يتواجد عبد المجيد حاليا رفقة منتخب مصر في المغرب، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويذكر أن منتخب مصر، يستعد لملاقاة نظيره منتخب كوت ديفوار، يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، في إطار منافسات دور ربع النهائي.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر، كان قد تمكن من الصعود إلى هذا الدور، بعدما حقق الفوز على حساب نظيره بنين، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

