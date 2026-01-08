مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

حرس الحدود

- -
14:30

سموحة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

ليفربول

كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
20:00

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

زوجة حسام عبد المجيد تشارك متابعيها 10 صور جديدة

كتب : مصراوي

05:23 ص 08/01/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    ملك أحمد (5) (1)
  • عرض 13 صورة
    ملك أحمد (4) (1)
  • عرض 13 صورة
    ملك أحمد (1) (1)
  • عرض 13 صورة
    ملك أحمد (3) (1)
  • عرض 13 صورة
    حسام عبد المجيد وزوجته (4) (1)
  • عرض 13 صورة
    زوجة حسام عبد المجيد (5) (1)
  • عرض 13 صورة
    زوجة حسام عبد المجيد (7) (1)
  • عرض 13 صورة
    زوجة حسام عبد المجيد (8) (1)
  • عرض 13 صورة
    زوجة حسام عبد المجيد (10) (1)
  • عرض 13 صورة
    زوجة حسام عبد المجيد (7) (1)
  • عرض 13 صورة
    زوجة حسام عبد المجيد (4) (1)
  • عرض 13 صورة
    زوجة حسام عبد المجيد (3) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت ملك أحمد زوجة حسام عبد المجيد مدافع نادي الزمالك ومنتخب مصر حسام عبد المجيد، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور.

ونشر زوجة مدافع منتخب مصر، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها.

وفي سياق متصل، يتواجد عبد المجيد حاليا رفقة منتخب مصر في المغرب، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ويذكر أن منتخب مصر، يستعد لملاقاة نظيره منتخب كوت ديفوار، يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، في إطار منافسات دور ربع النهائي.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر، كان قد تمكن من الصعود إلى هذا الدور، بعدما حقق الفوز على حساب نظيره بنين، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

أقرأ أيضًا:

10 صور لزوجة أشرف داري والجمهور يعلق

"الدنيا دوارة".. تعليق مثير للجدل من زوجة وليد سليمان

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ملك أحمد حسام عبد المجيد زوجة حسام عبد المجيد حسام عبد المجيد وزوجته

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع بالوجه
زووم

لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع بالوجه
10 صور لزوجة أشرف داري والجمهور يعلق
مصراوي ستوري

10 صور لزوجة أشرف داري والجمهور يعلق
اقسم بالله العظيم أن احترم الدستور.. نص اليمين الدستورية لأعضاء البرلمان
أخبار مصر

اقسم بالله العظيم أن احترم الدستور.. نص اليمين الدستورية لأعضاء البرلمان
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 8-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 8-1-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
10 صور لزوجة أشرف داري والجمهور يعلق
مصراوي ستوري

10 صور لزوجة أشرف داري والجمهور يعلق

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان