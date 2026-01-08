10 صور لرقص نبيل دونجا ووالدته في حفل زفافه

احتفل نبيل عماد دونجا نجم وسط نادي الزمالك، يوم السبت الماضي الموافق 3 يناير الجاري بحضور عدد من نجوم كرة القدم المصرية.

وشهد حفل زفاف دونجا يوم السبت الماضي، حضور مجموعة من نجوم الكرة المصرية، ومن بينهم، محمود شيكابالا، جمال عبد الحميد نجوم الزمالك السابقين، بالإضافة إلى قائد الفريق الحالي عمر جابر.

وخطف دونجا الأنظار بشكل كبير خلال حفل الزفاف، بعدما دخل في حفلة رقص رفقة والدته وزوجته أيضًا.

والجدير بالذكر، أن نبيل عماد دونجا سافر عقب حفل الزفاف إلى فرنسا لقضاء شهر العسل رفقة زوجته.

أقرأ أيضًا:

تعليق مثير للجدل لنجم الأهلي السابق عن أداء مصطفى محمد مع منتخب مصر