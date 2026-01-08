مباريات الأمس
كأس مصر

حرس الحدود

- -
14:30

سموحة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

ليفربول

كأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
20:00

مارسيليا

جميع المباريات

5 صور لاحتفال كريم الدبيس بعيد ميلاد خطيبته

كتب : مصراوي

04:15 ص 08/01/2026
حرص كريم الدبيس الظهير الأيسر لفريق سيراميكا كليوباترا، على تهنئة خطيبته بمناسبة عيد ميلادها ال 22.

ونشر الدبيس عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور له رفقة خطيبته، خلال احتفالهما معا بمناسبة عيد ميلادها.

وكتب رسالة إلى خطيبته بمناسبة عيد ميلادها، جاء نصها كالتالي: "كل سنة وانتي طيبة يا روح قلبي وعقبال مليون سنة، وانتى معايا، منورة حياتي كده يا نور عيني بحبك".

وكان كريم الدبيس انتقل إلى النادي الأهلي في يوليو من العام الماضي 2025، قادما من النادي الأهلي، على سبيل الإعارة حتى يونيو المقبل 2026.

الدبيس مع خطيبته كريم الدبيس النادي الأهلي سيراميكا كليوباترا خطيبة كريم الدبيس

