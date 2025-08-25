كتب- نهى خورشيد:

أثارت تصريحات نجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا الجدل وذلك بعد الحديث عن كواليس خاصة بغرفة ملابس الفريق قبل اعتزاله.

وأكد شيكابالا، أن لاعبين من الفريق كانا يدخنان الشيشة في غرفة الملابس في الوقت الذي كانوا يستعدون فيه لمواجهة صن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما أشار إلى أن أوسوريو المدير الفني السابق للزمالك كان أفضل المدربين الذين دخلوا النادي وتدرب تحت إدارتهم.

زوجة شيكابالا تدعمه في اعتزاله

وأعلن شيكا اعتزاله الموسم الماضي، وعلقت وقتها زوجته سارة: "إلى حبيبي ورمز الزمالك لا أصدق أننا لن نشاهدك مرة أخرى في الملاعب، لم أر كل هذا الحزن في قلبي، لكنني لست متفاجئة، لأنك أكثر من مجرد لاعب، كنت الأمل والفخر وروح الزمالك".

وأضافت: "لن تنسى ولن يكون لك بديل، ومهما أخذتك الحياة إلى أماكن ستبقى دوما الأسطورة، وسبب في عشق الكثيريين للعبة، تملك قلبا نقيا ونية طيبة، نحبك دوما، وستتألق أينما ذهبت".

واعتادت زوجة شيكابالا الظهور معه في عدد من المباريات لدعمه ومساندته، حيث احتفلا معا احتفال خاص ببطولة الدوري المصري الممتاز 2020-2021، وظهرا في جلسة تصوير مع درع الدوري رفقة ابنهما آدم.

أول لقاء بين شيكابالا وزوجته سارة

وتعرف شيكابالا على زوجته سارة صدفة، إذ كانت تعيش في كندا وتزور مصر على فترات متباعدة، 3، 4 سنوات، وقابلها في مطار القاهرة في إحدى الزيارات حيث اتفق مع صديقه على ذلك، قال: "لاحظت وقتها إن الناس كلها عاوزه تتصور معايا، فقالت لي، إنت مين؟، وبعد 7 أيام عرفت إني لاعب كورة وفي نفس الفترة طلبتها للزواج وسافرنا أسوان تتعرف على عيلتي وتشوف الأجواء، وكنت حريص آخد موافقة عيلتي على زواجنا، والحمد لله وافقوا".

واحتفل شيكابالا بخطوبته على سارة في عام 2017، وبعدها بعام تقريبا أقيم حفل الزفاف تحديدا في أغسطس 2018، ورزقا بـ آدم ونوح.