بعد رسالتها الغامضة.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة محمد النني الأولى

05:35 ص الأحد 24 أغسطس 2025
كتب- نهى خورشيد:

نشرت زوجة محمد النني الأولى، آمال الحناوي، رسالة غامضة أمس بعد احتفاله بالفوز على نادي الشارقة الإماراتي.

وكتبت: "ولك مثل ما فعلت، مخيفة للبعض، ومريحة للبعض".

وجاءت رسالتها بعد قليل من رسالة تشجيع وحفاوة من زوجته الثانية المغربية، حنان.

وهنا نستعرض أبرز المعلومات عن آمال الحناوي، زوجة النني الأولى

أبرز المعلومات عن زوجة محمد النني الأولى

تدعى آمال الحناوي

عمرها 30 عامًا

يتابعها على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 81ألف متابع.

أنجبت 3 أولاد من النني؛ مالك وفاطمة وآخر لم تكشف اسمه.

وظهرت الحناوي في لحظة توقيع محمد النني مع نادي آرسنال الإنجليزي في المرة الثانية فبراير 2023.

كما اعتادت الظهور معه في عدد من مباريات آرسنال بملعب الإمارات، بالإضافة إلى مشاركتها صورًا رفقته مع أولادهم أثناء قضائهم الإجازات.

زوجة محمد النني آمال الحناوي من هي زوجة النني الأولى زوجة النني الثانية حنان المغربية
