5 صور لزوجة محمد عواد رفقة المدير الفني الأسبق للزمالك جورفان فييرا

القاهرة – مصراوي

نشرت حنين خالد، زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعها بالمدير الفني الأسبق للفريق جورفان فييرا.

وجاءت الصورة خلال حلقة إذاعية عبر "راديو صوت الزمالك"، حيث كانت حنين تستضيف فييرا ضمن برنامجها، وعلّقت على الصورة قائلة: "سعدت بلقائك جورفان فييرا".

يذكر أن حنين خالد انضمت إلى فريق "راديو صوت الزمالك"، الذي أطلق بصوت الإعلامي الكبير فهمي عمر.

وعلى صعيد آخر، انضم محمد عواد إلى صفوف نادي الزمالك في يوليو 2019، قادمًا من النادي الإسماعيلي، حيث بدأ مسيرته في قطاع الناشئين، ثم أعير إلى المصري البورسعيدي في عام 2015، ومنه إلى نادي الوحدة السعودي في 2018، قبل أن يثبت مكانته مع الزمالك بشكل نهائي.

وخاض عواد، البالغ من العمر 33 عامًا، 135 مباراة بقميص الزمالك، استقبل خلالها 110 أهداف، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 62 مباراة.

ولم يشارك عواد في مباراة الزمالك الأخيرة أمام المقاولون العرب، والتي انتهت بالتعادل السلبي (0-0).