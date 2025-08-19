نجوم الأهلي والزمالك ينعون والد محمد الشناوي

كتب - يوسف محمد:

توفى مساء اليوم الثلاثاء الموافق 19 أغسطس الجاري والد حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، إثر تعرضه لحادث سير على طريق الواحات.

وحرص عدد من نجوم كرة القدم والنادي الأهلي، على تقديم واجب العزاء إلى محمد الشناوي في وفاة والده، حيث نشر النادي الأهلي بيان نعى خلاله الراحل، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ومن جانبه حرص محمود حسن تريزيجيه على نعى الشناوي، من خلال إعادة نشر نعي النادي الأهلي، وكتب: "البقاء والدوام لله ربنا يصبرك يا شناوي ويرحمه إن شاء الله"، كما أعاد الثنائي إمام عاشور وزيزو إعادة نشر نعي النادي الأهلي الشناوي عبر الحسابات الخاصة بهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونعى أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، محمد الشناوي في وفاة والده، حيث كتب: "خالص العزاء للكابتن محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر وكابتن النادي الأهلي في وفاة المغفور له والده، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ولم يقتصر تقديم واجب العزاء لمحمد الشناوي في وفاة والده على نجوم الأهلي فقط، حيث نعى طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق محمد الشناوي وكتب: "إنا لله وإنَا إليهِ راجعون، وفاة والد الكابتن محمد الشناوي حارس الأهلي رحمة الله علية ويصبر قلبك يا محمد".

كما نعى خالد الغندور، محمد الشناوي في وفاة والده، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة والد نجم مصر والنادي الأهلي محمد الشناوي، في حادث عربية على طريق الواحات أتمنى من الجميع الدعاء له بالرحمة و المغفرة".

