بطولة الأفروباسكت

السنغال

- -
21:00

جنوب السودان

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
22:00

ايفرتون

الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

ريال بيتيس

جميع المباريات

"لحد البيت".. أفشة يهدي قميصه لنجل علي غزلان (صور)

01:33 ص الإثنين 18 أغسطس 2025
كتب- نهى خورشيد:

أهدى محمد مجدي أفشة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نجل البلوجر على غزلان قميصه الخاص.

وتداول أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور من إهداء أفشة قميصه إلى رحيم على غزلان، من أمام منزله.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره غزل المحلة يوم الاثنين المقبل الموافق 25 أغسطس، وذلك ضمن الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

