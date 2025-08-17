"ألف شكر، ألف شكر"، كلمات عالقة في أذهان كل محبي وعشاق كرة القدم المصرية وبشكل خاص جماهير النادي الأهلي، حيث أن هذه الكلمات ترتبط باعتزال أيقونة الكرة المصرية وأسطورة المارد الأحمر وهو محمود الخطيب، الذي قال هذه الكلمات في مهرجان اعتزاله عام 1988.

ومع اعتزال الخطيب منذ أكثر من ثلاثة عقود ونصف، إلا أنه مازال يتمتع بقدر كبير من الجماهيرية والشعبية، وهو ما يظهر عن طريق الدعم الغير الكبير له من قبل جماهير الأهلي بشكل خاص، خلال إدارته للفريق لكونه رئيس النادي في الفترة الحالية.

وموهبة الخطيب الكروية لم يختلف عليها أي شخص، بل أنه تم الإشادة بها بشكل كبير من قبل عظماء كرة القدم، مثل المايسترو صالح سليم رئيس الأهلي السابق، الذي قال في فيديو سابق له: "الخطيب لاعب متكامل واتولد موهوب، لديه إمكانيات كبيرة لا تقل عن الأسطورة البرازيلية بيليه".

أبرز المعلومات عن عائلة محمود الخطيب

ولد محمود الخطيب لأسرة متوسط الحال، في مركز أجا محافظة الدقهلية قبل أن ينتقل إلى محافظة القاهرة وبشكل دقيق في حي الحلمية، الذي عاش به الخطيب سنوات الطفولة ومنه إلى منطقة عين شمس.

وعاش الخطيب في أحد المنازل البسيطة في منطقة عين شمس وبصفة عمارة رقم 11 المكونة من ثلاثة طوابق بشارع أحمد أبو العز، الذي عاش بها "بيبو" أجمل أيام حياته رفقة عائلته التي تتألف من 14 شخصا، بينهم 12 أخا واختا كان يحمل محمود من بينهم رقم 10.

ويمتلك محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية والنادي الأهلي 12 أخا وأختا، هم 8 بنات ماتت إحداهن في سن صغير، أربعة أولاد.

وظروف المعيشة الصعبة وكثرة عدد أفراد الأسرة، كان له تأثير كبيرة على والد محمود الخطيب وهو إبراهيم الخطيب، الذي قرر في البداية إجهاض زوجته، بعد نصيحة تلقاها من وصفي باشا بضرورة تنظيم الإنجاب، إلا أن عملية الإجهاض فشلت، لتستقبل الأسرة مولودها العاشر والذي لم تكن تعلم أنه سيكون بمثابة "وش السعد"، على العائلة بأكملها.

وكان من الممكن أن يكون إبراهيم الخطيب سببا في حرمان الملاعب المصرية من أحد أبرز أساطيرها، ليس فقط لمحاولة إجراء عملية إجهاض لزوجته حتى لا تنجب بيبو، لكن أيضًا خلال رفضه ممارسة نجله كرة القدم، خوفا على مستقبله الدراسي ولرغبته في تفوق نجله الدراسي.

وفي تصريحات سابقة، قال إبراهيم الخطيب والد نجم الأهلي السابق ورئيسه الحالي: "كنت دائما حريص على إتباع خط سير محمود وأحاول منعه من ممارسة كرة القدم، لدرجة أنني قمت بحبسه في غرفته حتى لا يذه للعب الكرة ولكنني تفاجأت بأنه خرج من "الشباك"، لعب المباراة وعاد إلى المنزل وأنا جالس أمام الغرفة وأعتقد أنه بداخلها".

وخلال تصريحات تليفزيونية سابقة، أكد الخطيب أن والده كان يرفض ممارسته كرة القدم، بسبب خوفه على الدراسة وأيضًا كان يرفض ممارستي لكرة القدم، بسبب تعرضي الدائم للإصابات.

الصدمة الأكبر في حياة محمود الخطيب

وكانت أكبر الصدمات في حيالة محمود الخطيب، هى وفاة والدته الذي رحلت وهو ما زال بعمر الـ 20، الذي كان خبر وفاتها بمثابة الصدمة "لبيبو"، الذي كان يتعلق بوالدته بشكل كبير خاصة في ظل حرصها الدائم على تلبيتها كل احتياجاته، فعلي الرغم من مرضها الشديد كانت تحرص على تحضير الطعام له بنفسها.

وقبل وفاة والدة الخطيب، اشتد مرضها بشكل كبير ليقوم محموود باستشارة أحد الأطباء، الذي نصحه بضرورة إجراء والدته عملية جراحية، وهو ما كان يرفضه الأب بسبب خضوعها لعملية جراحية من قبل وأن الطبيب أكد في ذلك الوقت أن خضوعها لأي عمليات أخرى سيتسبب في خطورة على حياتها، إلا أن الخطيب أقنع والده بالموافق على إجراء العملية.

وبالفعل خضعت والد الخطيب في ذلك الوقت للعملية الجراحية، ظل بجوارها وقت طويل قبل أن ينتقل إلى مران النادي الأهلي، لكنه بعد ذلك جاء إليه الخبر الذي كان بمثابة "الصاعقة"، هو خبر وفاة والدته والذي تلقاه اللاعب من الراحل عبده صالح الوحش داخل ستاد مختار التتش، ويقول الخطيب أنه لم ينسى كلمة والده له: "بلاش عملية يا محمود".

زوجة وأبناء محمود الخطيب

وزوجة محمود الخطيب تدعى نيرفين فريد، وهى ابنة أحد أبطال حرب أكتوبر العظام وهو اللواء فريد متولي، هى حاصلة على بكالوريوس طب الأسنان ومارسيت المهنة لفترة قبل الزواج، لكنها قررت التوقف عن العمل بعد الزواج.

واحتفل أسطورة كرة القدم المصرية بحفل زفافه في 21 يوليو 1982 بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم كرة القدم المصرية وانجب من زوجته ثلاثة بنات: "رنا، ندا ونور".

