"بعد اتهامات تجارة الأعضاء".. محامي زوجة إبراهيم شيكا يكشف لمصراوي حقيقة استدعائها للتحقيق

03:10 ص الأحد 17 أغسطس 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

نفى جلال صوابي المستشار القانوني لهبة التركي، في تصريحات خاصة، ما تردد مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود بلاغات مقدمة ضد موكلته، بعد اتهامها بتجارة الأعضاء من قبل رواد السوشيال ميديا.

وقال جلال صوابي في تصريحات خاصة لمصراوي:"لم يصدر أي استدعاء رسمي من جهات التحقيق حتى الآن"، وأن كل ما يتم تداوله في هذا السياق لا يتعدى كونه "مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة".

وأضاف:" البلاغات التي تم تقديمها حتى اللحظة كانت من جانبنا، باعتبار أن موكلتي تعرضت لحملات تشهير موسعة عقب وفاة زوجها، الاعب إبراهيم شيكا".

مشيراً إلى أنهم تقدموا ببلاغات رسمية إلى النيابة ضد عدد من الأفراد الذين نشروا محتوى مسيئًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن النيابة العامة لم تخطرهم بأي تطور جديد حتى الآن، وأن القضية ما تزال قيد الفحص لدى نيابة عين شمس، مؤكدًا في الوقت ذاته استعدادهم الكامل للمثول أمام أي جهة تحقيق إذا استدعى الأمر.

وشدد على أن الحديث عن منع هبة التركي من السفر أو صدور قرارات قضائية بحقها هو حديث غير دقيق، مؤكدًا: "كلها إشاعات، ولم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني ضدها حتى الآن".

إبراهيم شيكا وزوجته زوجة إبراهيم شيكا إبراهيم شيكا اتهام زوجة إبراهيم شيكا
