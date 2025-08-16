"بعد غيابه عن مباراة فاركو".. أفشة يشارك متابعيه صورة بالمسبحة

غاب محمد مجدى أفشة لاعب النادي الأهلي، عن مباراة فريقه أمس أمام نظيره مودرن سبورت، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري.

واكتفى أفشة بمتابعة مباراة المارد الأحمر أمام فاركو، من على مقاعد البدلاء حيث لم يستعين به الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأحمر طوال أحداث اللقاء، الذي انتهى لصالح الفريق بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وعلى الرغم من مشاركة أفشة في مباراة فاركو أمس، إلا أنه كان حريص على مشاركة متابعيه صورة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من المباراة وهو يضع خاتم التسبيح في إصبعه.

وعاد المارد الأحمر في مباراة فاركو أمس، إلى سكة الانتصارات التي غابت عن الفريق في آخر 4 مباريات، بعدما تعادل في ثلاث لقاءات من آخر 4 لقاءات رسمية خاضها الفريق، بالإضافة إلى تلقيه هزيمة وحيدة.

ويذكر أن مباراة المارد الأحمر المقبلة، ستكون يوم الإثنين الموافق 25 أغسطس الجاري، أمام فريق غزل المحلة في تمام الساعة السادسة مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.