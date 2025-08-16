كتب - يوسف محمد:

احتفل البطل الأولمبي المصري أحمد الجندي صاحب ذهبية الخماسي الحديث في أولمبياد باريس 2024، بحفل زفافه على مريم عامر لاعبة الخماسي الحديث أيضًا أمس الجمعة.

وأقيم حفل زفاف الجندي أمس الجمعة الموافق 15 أغسطس الجاري، في مدينة العلمين، بحضور أفراد العائلتين وعدد من مشاهير الوسط الرياضي، على رأسهم أشرف صبحي وزير الرياضة.

ويعد أحمد الجندي أحد الأبطال الأولمبيين المصريين، حيث تمكن من حصد الميدالية الذهبية للخماسي الحديث، في أولمبياد باريس الماضية 2024، بالإضافة إلى تحقيق فضية أولمبياد طوكيو 2024.

أبرز المعلومات عن أحمد الجندي البطل الأولمبي

يبلغ الجندي من العمر 25 عاما، فهو من مواليد مارس عام 2000 لأسرة رياضية، حيث أن والده كان لاعب تنس ووالدته لاعبة كرة يد، بالإضافة إلى أن شقيقه الأصغر لاعب خماسي حديث أيضًا.

ويلعب أحمد الجندي حاليا في صفوف نادي الشمس، الذي حرص على إقامة تكريم كبير له في أغسطس من العام الماضي 2024 بعد حصد ذهبية أولمبياد باريس.

وبدأ الجندي ممارسة رياضة الخماسي الحديث بعمر 6 سنوات، وبدايته جاء في صفوف طلائع الجيش الذي انتقل منه إلى الصيد في عام 2015 ومنه إلى صفوف فريق الشمس عام 2017، أي بعد عامين فقط في الصيد.

وتمكن من التتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم على مستوى الناشئين، من قبل الاتحاد الدولي للخماسي، مرتين على التوالي، وفي 2019 أدرج في قائمة الشرف الوطني المصري.

ونجح الجندي في تحقيق الكثير من الأرقام والجوائز الفردية ومنها التتويج بذهبية أولمبياد الشباب بالأرجنتين 2018.

وكان عام 2018 من أفضل السنوات التي مرت على الجندي في مسيرته الرياضية، فخلاف تتويجه بالميدالية الذهبية لأولمبياد الشباب، تمكن أيضًا من حصد الميدالية الذهبية لمونديال الشباب وكذلك ذهبية بطولة العالم للناشئين في العام ذاته.

وفي عام 2020، تمكن الجندي من تحقيق الميدالية الفضية في الخماسي الحديث، بأولمبياد طوكيو 2020، قبل أن يتوج بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، بالإضافة إلى التتويج بذهبية بطولة العالم في اللعبة ذاتها عام 2023.

