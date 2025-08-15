مباريات الأمس
مع صديقاتها.. 3 صور لـ نور الشربيني على البحر في المصيف

10:58 م الجمعة 15 أغسطس 2025
كتب - نهى خورشيد

شاركت نور الشربيني نجمة الاسكواش المصرية والمصنفة الأولى عالمياً، متابعيها بصور جديدة من إجازاتها الصيفية.

ونشرت نور عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 3 صور من قضائها الإجازة الصيفية رفقة صديقتها على شاطئ البحر.

تعتبر نور الشربيني من مواليد 1 نوفمبر 1995، وهي إحدى أيقونات الإسكواش العالمي، وتخرّجت من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

حققت إنجازاً تاريخياً بوصولها إلى نهائي بطولة العالم 9 مرات، حصدت خلالها اللقب 7 مرات، كما كانت أصغر مصرية تدخل قائمة أفضل 10 لاعبات عالمياً.

بدأت مسيرتها بإنجاز مبكر عام 2009، حين فازت ببطولة إنجلترا المفتوحة تحت 13 عامًا، وفي يوليو 2024 احتفلت بزفافها على عمرو الحلو، لاعب كرة اليد السابق وطبيب الأسنان الحالي.

