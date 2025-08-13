كتب - يوسف محمد:

لقب بالماجيكو وأمير القلوب، في إشارة إلى ارتباط الجماهير به وبلمساته الرائعة التي دائما ما كانت تخطف أنظار المتابعين وتسرق منهم صيحات الإعجاب، هو نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، الذي كثير ما صال ودجال داخل المستطيل الأخضر سواء مع الفراعنة أو المارد الأحمر.

وأبو تريكة لم يكن اللاعب الذي عشقته الجماهير بسبب مهاراته وقدراته الفنية داخل الملعب فقط، بل نظرا لأخلاقه العالية التي كانت تضعه بالنسبة للكثير من المشجعين بمثابة القدوة والأيقونة، وأيضًا جعل أغلب الجماهير المصرية تعتبره أحد أفراد أسرتهم أو عائلاتهم وليس مجرد لاعب محبوب أو نجم كرة قدم فقط.

ومع الحب الكبير الذي حظى به نجم المنتخب الوطني والمارد الأحمر السابق، بات الكثيرون من المتابعين يبحثون عن الجانب الآخر في حياة نجم الكرة المصرية والمرتبط بالأمور الأسرية، من خلال رغبتهم التعرف أكثر على أفراد عائلته، الذي كانت وراء ظهور أحد أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية.

أبرز المعلومات عن عائلة محمد أبو تريكة

وفي 7 نوفمبر 1978 وداخل أحياء مدينة ناهيا بمحافظة الجيزة، كانت محمد محمد أبو تريكة على موعد لاستقبال مولودها الجديد، والذي تم تسميته محمد أيضًا ولكنهم لم يكونوا على علم أن هذا المولود سيصبح في يوم من الأيام أحد أبرز نجوم المجتمع المصري بشكل عام وليس كرة القدم فقط.

وولد أبو تريكة لأسرة متوسطة الحال، حيث كان يعمل والده جنايني كما أكد نجم الأهلي في تصريحات تليفزيونية سابقة، وأنه لم يغضب من هذا الأمر أبدا، كان والده حريص دائما على ممارسة عمله حتى خرج على سن المعاش، بعد خروجه على المعاش استمر في الذهاب إلى عمله للجلوس مع أصدقائه.

وأكد أبو تريكة في تصريحات سابقة، أن والده كان له الدور الأكبر في مشواره وحياته بشكل عام، وهو قدوته في الحياة بشكل كامل، بالإضافة إلى أنه علمه الاعتماد على الذات ومساعدة الأخرين.

كما أِار أبو تريكة في تصريحاته التليفزيونية في وقت سابق، أنه سبق له العمل في مصنع طوب خلال فترة الدراسة، لكن هذا الأمر كان برغبته ووالده لم يطلب منه هذا الأمر ولم يجبره على العمل بأي شكل.

ومن أشهر اللقطات التي ارتبطت بها والد النجم المصري محمد أبو تريكة، هو حديثه عن النادي الأهلي وتمسكه باستمرار نجله في النادي، في الوقت الذي تلقى أبو تريكة أكثر من عرض للرحيل عن الفريق، حيث قال آنذاك: "النادي الأهلي غالي عندنا يا محمد، من وانت لسه لحمة حمرا واحنا بنشجع الأهلي، أوعى يغرك حاجة وتسيب الأهلي، احنا بنحب النادي ده من قلبنا، احنا مبنسبش الأهلي ونهايتنا في النادي ده".

وأبو تريكة كان حريص دائما على الإشادة بدور والده ووالدته في حياته بشكل عام، لييس في مسيرته بكرة القدم فقط، حيث أكد في أكثر من حوار سابق له، أن كل ما وصل إليه يرجع إلى تربية والده ووالدته له.

ويمتلك أبو تريكة ستة أشقاء بخلافه، 5 اولاد وبنتين وهم: "أحمد، أسامة، حسين، محمد ومحمود، نعمات وناهد".

وتعلق أبو تريكة بكرة القدم، من خلال شقيقه الأكبر أحمد الذي كان يلعب كرة القدم في الساحات الشعبية والدورات الرمضانية باستمرار، كان محمد يذهب رفقة شقيقه الأكبر ويحمل حقيبته، خاصة وأنه كان صاحب موهبة كبيرة والكثير من الجماهير تذهب إلى الملعب لمتابعته، بالإضافة إلى أن شقيقه الأخر أسامة كان يجيد لعب كرة القدم هو الآخر.

وكانت الصدمة الأكبر في حياة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، هو وفاة شقيقه الأكبر أحمد، الذي أكد أبو تريكة أنه أصعب يوم مر في حياته، حيث قال، أحمد قبل وفاته أعطاني فلوس وقال لي أن أشتري له بلح وعند عودتي طالب أن أجلس معه ولكنني أخبرته أنني أريد الذهاب للنوم.

وبعد الذهاب للنوم، شعرت بحالة من الضيق وكنت أشعر آنذاك بأنني لن أراه مرة أخرى، هو ما حدث في اليوم التالي، حيث خرج لعمله، ثم جاء ابن عمي بعد ذلك وأخبرنا أنه توفى، بعدما تعرض لهبوط حاد في الدورة الدموية.

ويقول أبو تريكة، في تصريحات تليفزيونية، لا أستطيع أن أنسى هذا اليوم حتى الأن، كما أنني لن أسامح نفسي بسبب عدم رفضي الجلوس معه قبل وفاته بساعات قليلة.

وزوجة النجم المصري، تدعى سمية وتزوجها في عام 2002، وأنجب خمسة أبناء وهم التوأم "أحمد وسيف"، رقية، سدرة ومودة".

والثنائي سيف وأحمد أبو تريكة يلعبان كرة القدم بشكل احترافي، حيث يلعب الثنائي في الدوري القطري.

