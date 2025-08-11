مباريات الأمس
"صوفيا وليلى".. 4 صور لزوجة عمرو السولية وبناته في المصيف

07:00 ص الإثنين 11 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي

نشرت زوجة عمرو السولية لاعب سيراميكا كليوباترا على حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" بعدة صور لها برفقة ابنتيها،وهم يستمتعون بالأجواء الصيفية.

وظهرت هدير عبر خاصية "الستوري" وهي تستمتع بالأجواء الصيفية بصحبة بناتها، وسط أجواء عائلية مبهجة، ولفتت الأنظار صورة لابنتها "صوفيا" وهي تكتب اسمها على الرمال.

وكان عمرو السولية قد انضم إلى نادي سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد رحلة طويلة ومليئة بالإنجازات مع النادي الأهلي، استمرت لمدة تسع سنوات، منذ انتقاله إليه من نادي الشعب الإماراتي.

وخاض عمرو السولية مع النادي الأهلي 342 مباراة سجل من خلالهم 34 هدفا وقدم 29 تمريرة حاسمة.

زوجة عمرو السولية بنات عمرو السولية هدير مندور عمرو السولية المصيف
