الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
18:00

الجونة

الدوري المصري

فاركو

- -
21:00

إنبي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
21:00

غزل المحلة

الدوري التونسي

الصفاقســــي

- -
18:30

الترجي الجرجيسي

مباريات ودية -أندية

بروسيا دورتموند

- -
18:30

يوفنتوس

جميع المباريات

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي ومودرن سبورت؟ (كوميك)

01:53 ص الأحد 10 أغسطس 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    تعليقات الجماهير على مباراة الأهلي ومودرن (6) (1)
  • عرض 13 صورة
    تعليقات الجماهير على مباراة الأهلي ومودرن (2) (1)
  • عرض 13 صورة
    تعليقات الجماهير على مباراة الأهلي ومودرن (3) (1)
  • عرض 13 صورة
    تعليقات الجماهير على مباراة الأهلي ومودرن (4) (1)
  • عرض 13 صورة
    تعليقات الجماهير على مباراة الأهلي ومودرن (5) (1)
  • عرض 13 صورة
    تعليقات الجماهير على مباراة الأهلي ومودرن (10) (1)
  • عرض 13 صورة
    تعليقات الجماهير على مباراة الأهلي ومودرن (7) (1)
  • عرض 13 صورة
    كوميك مباراة الأهلي ومودرن (1) (1)
  • عرض 13 صورة
    كوميك مباراة الأهلي ومودرن (2) (1)
  • عرض 13 صورة
    كوميك مباراة الأهلي ومودرن (3) (1)
  • عرض 13 صورة
    تعليقات الجماهير على مباراة الأهلي ومودرن (9) (1)
  • عرض 13 صورة
    تعليقات الجماهير على مباراة الأهلي ومودرن (1) (1)
كتب - يوسف محمد:

وقع النادي الأهلي في فخ التعادل أمام مودرن سبورت أمس السبت، في أول مباريات الفريقين بالموسم الجديد ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام مودرن سبورت، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري "دوري نايل" موسم 2025-2026.

وبتعادل الأهلي أمام مودرن سبورت أمس، يستمر الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للمارد الأحمر، دون تحقيق أي فوز مع الفريق حتى الأن، منذ توليه مهمة القيادة الفنية للفريق في مايو الماضي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وتعادل الأهلي ومودرن سبورت أمس، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعادل الأهلي ومودرن سبورت أمس، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل"، بمطالعة الألبوم أعلاه:

"بيشخبط".. تعليق ناري من أحمد الطيب على تعادل الأهلي ومودرن سبورت

نتائج مباريات الدوري المصري أمس السبت 9 أغسطس

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي ومودرن سبورت مباراة الأهلي ومودرن سبورت الدوري المصري تعادل الأهلي ومودرن النادي الأهلي
