وقع النادي الأهلي في فخ التعادل أمام مودرن سبورت أمس السبت، في أول مباريات الفريقين بالموسم الجديد ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام مودرن سبورت، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري "دوري نايل" موسم 2025-2026.

وبتعادل الأهلي أمام مودرن سبورت أمس، يستمر الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للمارد الأحمر، دون تحقيق أي فوز مع الفريق حتى الأن، منذ توليه مهمة القيادة الفنية للفريق في مايو الماضي.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وتعادل الأهلي ومودرن سبورت أمس، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

