هل تجنب الشناوي النظر للمذيعة أثناء الحوار التلفزيوني? (فيديو)

انتشرت صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمحمد الشناوي حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أثناء إجرائه حوار تلفزيوني مع شبكة "DAZN".

وبدى الشناوي في الصورة وكأنه يتجنب النظر إلى مذيعة شبكة "

DAZN" التي أجرت معاه الحوار التلفزيوني عقب مباراة الأهلي وإنتر ميامي.

ولكن بالعودة إلى مقطع فيديو الحوار التلفزيوني، وجدنا أن اللاعب نظر إليها بشكل طبيعي في البداية، ثم توجه بالنظر إلى شخص كان يقف خارج إطار الكاميرا يترجم له.

وكان الأهلي تعادل مع إنتر ميامي سلبيا في مباراة افتتاح كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويقع المارد الأحمر في المجموعة الأولى لمونديال الأندية مع فرق: إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي.

