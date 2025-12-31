واجب دفاعي.. كيف أبكى مورينيو كريستيانو رونالدو في ريال مدريد؟

كتب - نهى خورشيد

كشف الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الأسبق وميلان الحالي، عن السبب الحقيقي وراء بكاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي خلال حديثه مع المدرب الشهير جوزيه مورينيو في أحد المباريات.

وقال مودريتش في تصريحات لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية: "رأيت مورينيو يجعل كريستيانو رونالدو يبكي داخل غرفة الملابس، لاعب يعطي كل ما لديه في الملعب، لكن لأنه في مرة واحدة لم يطارد الظهير المنافس".

ولم يحدد مودريتش المباراة التي وقع فيها هذا الخلاف، ولكن ذكر الصحفي الإسباني جييم بالاجي أن رونالدو كاد يتشاجر مع مورينيو بعد فوز ريال مدريد 2-0 على فالنسيا في يناير 2013، وذلك بسبب توبيخ المدرب له بعنف بسبب عدم عودته للدفاع.

ويقال إن رونالدو رد حينها: "بعد كل ما فعلته من أجلك، هكذا تعاملني؟ كيف تجرؤ على قول ذلك لي!".

وقبل رحيل مورينيو عن تدريب الملكي، تكررت الأسئلة لرونالدو حول مستقبل مدربه ليجيب :"لا يهمني، ما يهمني هو مستقبلي ومستقبل النادي".

ورغم توتر العلاقة بين الثنائي إلا أن المدرب البرتغالي اعترف لاحقاً بأن تدريب رونالدو كان "أبرز محطات مسيرته".

والجدير بالذكر أن جوزيه مورينيو تولي تدريب الريال خلال الفترة من 31 مايو 2010 حتى 2013، وخلالها سجل الدون 168 هدفاً في 164 مباراة تحت قيادة السبيشال وان، وأسهم في تتويج الفريق بثلاثة ألقاب خلال أول موسمين.