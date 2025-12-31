مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السودان

0 2
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

1 3
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

2 1
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

1 3
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

1 2
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

0 3
19:30

القادسية

جميع المباريات

إعلان

واجب دفاعي.. كيف أبكى مورينيو كريستيانو رونالدو في ريال مدريد؟

كتب : نهي خورشيد

06:55 م 31/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مودريتش ورونالدو
  • عرض 3 صورة
    مورينيو ورنالدو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - نهى خورشيد

كشف الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الأسبق وميلان الحالي، عن السبب الحقيقي وراء بكاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي خلال حديثه مع المدرب الشهير جوزيه مورينيو في أحد المباريات.

وقال مودريتش في تصريحات لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية: "رأيت مورينيو يجعل كريستيانو رونالدو يبكي داخل غرفة الملابس، لاعب يعطي كل ما لديه في الملعب، لكن لأنه في مرة واحدة لم يطارد الظهير المنافس".

ولم يحدد مودريتش المباراة التي وقع فيها هذا الخلاف، ولكن ذكر الصحفي الإسباني جييم بالاجي أن رونالدو كاد يتشاجر مع مورينيو بعد فوز ريال مدريد 2-0 على فالنسيا في يناير 2013، وذلك بسبب توبيخ المدرب له بعنف بسبب عدم عودته للدفاع.

ويقال إن رونالدو رد حينها: "بعد كل ما فعلته من أجلك، هكذا تعاملني؟ كيف تجرؤ على قول ذلك لي!".

وقبل رحيل مورينيو عن تدريب الملكي، تكررت الأسئلة لرونالدو حول مستقبل مدربه ليجيب :"لا يهمني، ما يهمني هو مستقبلي ومستقبل النادي".

ورغم توتر العلاقة بين الثنائي إلا أن المدرب البرتغالي اعترف لاحقاً بأن تدريب رونالدو كان "أبرز محطات مسيرته".

والجدير بالذكر أن جوزيه مورينيو تولي تدريب الريال خلال الفترة من 31 مايو 2010 حتى 2013، وخلالها سجل الدون 168 هدفاً في 164 مباراة تحت قيادة السبيشال وان، وأسهم في تتويج الفريق بثلاثة ألقاب خلال أول موسمين.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الكرواتي لوكا مودريتش كريستيانو رونالدو كاء البرتغالي كريستيانو رونالدو جوزيه مورينيو مورينيو يجعل كريستيانو رونالدو يبكي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"