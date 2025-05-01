كتب - يوسف محمد:

حرص نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق سيد عبد الحفيظ، على التواجد أمس في مدرجات ملعب، ستاد "قناة السويس" أمس، لمتابعة مباراة منتخب مصر للشباب أمام سيراليون في بطولة أمم أفريقيا.

وظهر سيد عبد الحفيظ رفقة زوجته، وهما يتابعان مباراة منتخب الشباب أمام سيراليون أمس، وأيضًا لدعم نجلهما يوسف، الذي يشارك في صفوف منتخب مصر للشباب.

والتقطت عدسات الكاميرات زوجة سيد عبد الحفيظ، وهى تتلو آيات من القرآن الكريم، خلال تواجدها بجانبه في المقصورة الرئيسية لستاد قناة السويس، أثناء المباراة.

وتلقى المنتخب المصري للشباب بقيادة أسامة نبيه أمس، هزيمة كبيرة على يد منتخب سيراليون، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية بالبطولة.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة الأولى بالبطولة رفقة كلا من، "جنوب أفريقيا، زامبيا وسيراليون".

ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر منتخب سيراليون صاحب الـ4 نقاط.

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