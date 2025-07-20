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"ضغوطات نفسية".. منشور جديد من حامد حمدان يثير الجدل

09:31 م الأحد 20 يوليه 2025

حامد حمدان

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كتب - محمد القرش:

أثار حامد حمدان لاعب بتروجت وصفقة الزمالك المنتظرة، الجدل بمنشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام".

وكتب حامد عبر خاصية "القصص القصيرة": "مساء الخير أما بعد، عموما الإنسان يمر بضغوطات نفسية مما يؤدي للعزلة وضيق الخاطر".

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن اللاعب الفلسطيني يرغب في الانتقال إلى الزمالك، لكن بتروجت متمسك ببقاء حامد.

ستوري حامد حمدان

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