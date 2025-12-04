7 صور من زيارة الإعلامية إيمان أبو طالب لحسن شحاتة في المستشفى

فاز على مصر بسداسية.. من هو مدرب السودان الذي أحرج الجزائر؟

حرصت الإعلامية إيمان أبو طالب، على زيارة أسطورة الكرة المصرية حسن شحاتة داخل المستشفى، للاطمئنان على صحته، بعد تعرضه لأزمة صحية في الفترة الماضية.

وشاركت أبو طالب عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها رفقة المعلم من داخل المستشفى.

وحرص عدد من نجوم ومشاهير الرياضة المصرية، على زيارة المعلم داخل المستشفى، من بينهم ممدوح عباس رئيس الفارس الأبيض السابق وحمادة صدقي نجم الأهلي السابق.

وقامت الإعلامية دعاء فاروق هى الآخرى أمس الأربعاء، بزيارة المعلم في المستشفى للاطمئنان على صحته.

ويمر حسن شحاتة بأزمة صحية منذ عدة أشهر، دخل على إثرها إلى المستشفى أكثر من مرة في الفترة الماضية، وسط إقبال كبير من نجوم كرة القدم، للاطمئنان على صحة المعلم.

