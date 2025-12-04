إبراهيم الصغير: "ممكن لو لاعب خسران ما يدفعش وبيتطلب مني قصات اللاعيبة"

تحدث إبراهيم الصغير أشهر مصففي نجوم كرة القدم وبالتحديد الدوري المصري، عن أشهر قصات و"ستايلات" نجوم الكرة المصرية، موضحاً متوسط أسعاره.

وقال إبراهيم في تصريحات خاصة لـ مصراوي:" لا لا لا طبعًا، لإن الشباب أصلاً بياخدوا الأيقونة بتاعتهم من اللعيبة اللي بيشجعوها وهي قصات كلها طبيعية يعني، أنا مثلًا بحب اللعيب الفلاني فشايفه عمل قصة عجبتني".

وأضاف:" فرجاني ساسي مثلًا كانت الناس على طول تيجي تقول لي اعمل لي قصة فرجاني، يعني من القصات اللي اتطلبت مني كتير جدًا".

وتابع حديثه: " الناس كلها كانت بتجيب شعرها على جنب، بتطول دقنها، فيعني القصة دي خدت مني الناس كانت بتيجي تقول لي كتير اعمل لي شعر زي عمرو جمال، زي باسم، فقصات كلها شبه يعني عادية، ما فيهاش أنا بحب نجم فبحب أقلده كده يعني".

وواصل:"مش هقول لك سعر بالظبط، بس لإنها أصلًا يعني الموضوع عادي، يعني لعيب الكورة بيحلق زيه زي أي حد يعني، في لعيب ممكن أحلق له ممكن يسيب لي فلوس كتير مثلًا".

وأتم حديثه قائلأً:"لا يعني في لعيبة كورة، يعني في لعيب كورة ممكن يكون مثلًا واخد بطولة، يكون ممكن يجي لي المحل فيسيب لي مبلغ مثلًا، وممكن يكون خسران فممكن يمشي وما يدفعش، يعني مالهاش صيغة، يعني الموضوع الأسعار عادي".