مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

عمان

- -
16:30

المغرب الثاني

كأس العرب

جزر القمر

- -
20:30

السعودية

الدوري الفرنسي

بريست

- -
20:00

موناكو

الدوري الفرنسي

ليل

- -
22:00

مارسيليا

الدوري الألماني

ماينز

- -
21:30

مونشنجلادباخ

جميع المباريات

إعلان

إبراهيم الصغير: "ممكن لو لاعب خسران ما يدفعش وبيتطلب مني قصات اللاعيبة"

كتب : نهي خورشيد

11:34 م 04/12/2025

إبراهيم الصغير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث إبراهيم الصغير أشهر مصففي نجوم كرة القدم وبالتحديد الدوري المصري، عن أشهر قصات و"ستايلات" نجوم الكرة المصرية، موضحاً متوسط أسعاره.

وقال إبراهيم في تصريحات خاصة لـ مصراوي:" لا لا لا طبعًا، لإن الشباب أصلاً بياخدوا الأيقونة بتاعتهم من اللعيبة اللي بيشجعوها وهي قصات كلها طبيعية يعني، أنا مثلًا بحب اللعيب الفلاني فشايفه عمل قصة عجبتني".

وأضاف:" فرجاني ساسي مثلًا كانت الناس على طول تيجي تقول لي اعمل لي قصة فرجاني، يعني من القصات اللي اتطلبت مني كتير جدًا".

وتابع حديثه: " الناس كلها كانت بتجيب شعرها على جنب، بتطول دقنها، فيعني القصة دي خدت مني الناس كانت بتيجي تقول لي كتير اعمل لي شعر زي عمرو جمال، زي باسم، فقصات كلها شبه يعني عادية، ما فيهاش أنا بحب نجم فبحب أقلده كده يعني".

وواصل:"مش هقول لك سعر بالظبط، بس لإنها أصلًا يعني الموضوع عادي، يعني لعيب الكورة بيحلق زيه زي أي حد يعني، في لعيب ممكن أحلق له ممكن يسيب لي فلوس كتير مثلًا".

وأتم حديثه قائلأً:"لا يعني في لعيبة كورة، يعني في لعيب كورة ممكن يكون مثلًا واخد بطولة، يكون ممكن يجي لي المحل فيسيب لي مبلغ مثلًا، وممكن يكون خسران فممكن يمشي وما يدفعش، يعني مالهاش صيغة، يعني الموضوع الأسعار عادي".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيم الصغير مصففي نجوم كرة القدم الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان