حامد حمدان ينعى مراسل الجزيرة أنس الشريف

نعى حامد حمدان لاعب فريق بتروجيت، الصحفي الفلسطيني أنس الشريف، الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد الموافق 10 أغسطس الجاري، إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة للصحفيين في مستشفى الشفاء.

ونشر حمدان عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، صورة للشريف وارفقها تعليق: "يا وجع القلب يا حبيبي يا آنس".

وكانت قناة "الجزيرة مباشر"، أشارت إلى أن قصفا إسرائيليا استهدف البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، كما استهدف خيمة للصحفيين أمام البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، استشهد على إثرها مراسلي قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع.

وفي سياق آلآخر، كان حامد حمدان أثار حالة من الجدل الواسعة في الشارع الرياضي المصري، بعد غيابه عن المران الخاص لفريقه بتروجيت في الأيام الماضية، لتمسكه بالانتقال إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية وهو ما رفضته إدارة ناديه.

