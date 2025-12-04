مباريات الأمس
كأس العرب

فلسطين

2 2
16:30

تونس الثاني

كأس العرب

سوريا

0 0
19:00

قطر

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

وست هام يونايتد

كأس إيطاليا

لاتسيو

- -
22:00

ميلان

أول شهر.. خوان بيزيرا يحتفل بأول جلسة تصوير لابنته ماريا

كتب : هند عواد

04:37 م 04/12/2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    ماريا ابنة خوان بيزيرا لاعب الزمالك (9)
  • عرض 20 صورة
    ماريا ابنة خوان بيزيرا لاعب الزمالك (10)
  • عرض 20 صورة
    خوان بيزيرا وابنته ماريا (2)
  • عرض 20 صورة
    ماريا ابنة خوان بيزيرا لاعب الزمالك (8)
  • عرض 20 صورة
    ماريا ابنة خوان بيزيرا لاعب الزمالك (13)
  • عرض 20 صورة
    ماريا ابنة خوان بيزيرا لاعب الزمالك (14)
  • عرض 20 صورة
    ماريا ابنة خوان بيزيرا لاعب الزمالك (11)
  • عرض 20 صورة
    ماريا ابنة خوان بيزيرا لاعب الزمالك (12)
  • عرض 20 صورة
    ماريا ابنة خوان بيزيرا لاعب الزمالك (7)
  • عرض 20 صورة
    ماريا ابنة خوان بيزيرا لاعب الزمالك (2)
  • عرض 20 صورة
    ماريا ابنة خوان بيزيرا لاعب الزمالك (3)
  • عرض 20 صورة
    خوان بيزيرا وزوجته وابنتهما ماريا (2)
  • عرض 20 صورة
    خوان بيزيرا وابنته ماريا (1)
  • عرض 20 صورة
    زوجة خوان بيزيرا وابنته ماريا (2)
  • عرض 20 صورة
    زوجة خوان بيزيرا وابنته ماريا (1)
  • عرض 20 صورة
    ماريا ابنة خوان بيزيرا لاعب الزمالك (4)
  • عرض 20 صورة
    ماريا ابنة خوان بيزيرا لاعب الزمالك (1)
  • عرض 20 صورة
    ماريا ابنة خوان بيزيرا لاعب الزمالك (5)
  • عرض 20 صورة
    ماريا ابنة خوان بيزيرا لاعب الزمالك (6)

نشر البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صورًا له مع زوجته وابنتهما المولودة حديثًا "ماريا"، من أول جلسة تصوير لها.

وكتب خوان بيزيرا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام": "أول شهر من أعظم نعمة لنا، يا لها من هبة رائعة أنعم الله بها علينا، يباركك الرب ويحفظك".

واحتفل خوان بيزيرا بمولودته الأولى ماريا يوم 4 نوفمبر الماضي، ونشر صورتها عبر حسابه الرسمي، وكتب: "وعدٌ مُنجَز، وقلبي يغمره الفرح. شكرًا لك يا ربّ لأنك منحتني شعورًا بأعظم حبٍّ في العالم، أميرتي ماريا".

خوان بيزيرا الزمالك ماريا ابنة خوان بيزيرا

