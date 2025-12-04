أول شهر.. خوان بيزيرا يحتفل بأول جلسة تصوير لابنته ماريا

فاز على مصر بسداسية.. من هو مدرب السودان الذي أحرج الجزائر؟

نشر البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صورًا له مع زوجته وابنتهما المولودة حديثًا "ماريا"، من أول جلسة تصوير لها.

وكتب خوان بيزيرا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام": "أول شهر من أعظم نعمة لنا، يا لها من هبة رائعة أنعم الله بها علينا، يباركك الرب ويحفظك".

واحتفل خوان بيزيرا بمولودته الأولى ماريا يوم 4 نوفمبر الماضي، ونشر صورتها عبر حسابه الرسمي، وكتب: "وعدٌ مُنجَز، وقلبي يغمره الفرح. شكرًا لك يا ربّ لأنك منحتني شعورًا بأعظم حبٍّ في العالم، أميرتي ماريا".

