"قصص متفوتكش".. أبطال كأس العرب تاريخيا.. وسبب غياب صلاح عن لقاء ليفربول

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث قرر أرني سلوت استبعاد محمد صلاح من التشكيل الأساسي لمباراة ليفربول ووست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي.

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز 10 قصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.

تأجيل مباراة أياكس في الدوري الهولندي بعد لعب 6 دقائق فقط.. ما السبب؟

توقفت مباراة أياكس أمام جرونينجن في الدوري الهولندي، مساء الأحد، بعد مرور ست دقائق فقط على بدايتها، إثر إشعال جماهير الفريق المضيف كمية كبيرة من الألعاب النارية في المدرجات الجنوبية لملعب يوهان كرويف أرينا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بينهم مصر".. قائمة مميزة تضم 5 منتخبات في كأس العرب 2025

تنطلق عصر اليوم الإثنين منافسات النسخة رقم 11 من بطولة كأس العرب والتي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

من مصر إلى الجزائر.. أبطال كأس العرب عبر العصور

تنطلق منافسات بطولة كأس العرب 2025 اليوم الإثنين، وسط ترقب جماهيري كبير، نظرًا للطابع الخاص الذي يميّز البطولة بمشاركة نخبة من المنتخبات العربية والإثارة التي ارتبطت دائمًا بتاريخها.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"ستنعش اتحاد الكرة بـ 7 ملايين دولار".. هل يعيد طولان ذكرى عربية لمنتخب مصر مر عليها 34 عامًا؟

يستعد منتخب مصر لظهور جديد ببطولة كأس العرب وهذه المرة سيكون تحت القيادة الفنية للمدير الفني الوطني حلمي طولان الذي سيقود المنتخب الثاني بالبطولة وليس الأول.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لامين يامال وفينسيوس الأبرز.. قائمة 7 لاعبين عطلتهم العلاقات العاطفية في مسيرتهم

يعاني الكثير من لاعبي كرة القدم من دخولهم في علاقات عاطفية مؤذية أدّت إلى تدهور مسيرتهم أو تأثرها سلبيًا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ضمن المشاركة عالميا وتصدر بالعلامة الكاملة.. بيراميدز يواصل كتابة التاريخ

واصل نادي بيراميدز، استمراره في التفوق خلال المشاركات في البطولات الدولية، منذ الموسم الماضي، وتحديدا بعد التتويج التاريخي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

آخرهم إبراهيم شيكا وابنة أيمن حفني.. 8 لاعبين وعائلاتهم عانوا من مرض السرطان

يمتلئ عالم كرة القدم بقصص إنسانية مؤثرة، كان أبطالها لاعبين ومدربين وأفرادًا من عائلاتهم خاضوا صراعًا قاسيًا مع مرض السرطان، منهم من نجا ومنهم من غلبه المرض.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مصطفى عبد الرحيم يكشف كواليس إصابته الشهيرة على يد ميدو وموقف حسن شحاته

كشف مصطفى عبد الرحيم، اللاعب السابق لنادي الإعلاميين، كواليس حياته بعد إصابته بالرباط الصليبي إثر تدخل أحمد حسام "ميدو" خلال مباراة ودية ضد منتخب مصر.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

زجاجات وغضب الجماهير تُوقف ديربي إشبيلية وريال بيتيس.. ماذا حدث؟

قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ومع ازدياد التوتر عقب طرد إسحاق روميرو، بدأت زجاجات تُلقى من مدرجات سانشيز بيزخوان نحو منطقة جزاء الفريق الضيف. وكان احتفال ناتان باعتراض كرة أمام جماهير أصحاب الأرض الشرارة التي أشعلت غضب المدرجات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لماذا غاب صلاح عن مواجهة ليفربول ووست هام؟.. سلوت يجيب

علّق أرني سلوت على قراراته الفنية، موضحًا أسباب جلوس بعض نجوم ليفربول على مقاعد البدلاء وفي مقدمتهم محمد صلاح.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا