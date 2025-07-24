"قصص متفوتكش".. الموت يفجع لاعب الزمالك.. وحقيقة رغبة الأهلي في ضم فتوح

القاهرة-مصراوي:

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها خروج محمد شحاتة لاعب الزمالك من معسكر الفريق لوفاة زوجة شقيقه، وانتقال عمرو السولية إلى سيراميكا كليوباترا.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

ثنائي في ليفربول.. 3 مواهب مصرية توقع لأندية القمة في الدوري الإنجليزي

شهد العام الجاري خطوة فارقة في مسيرة عدد من اللاعبين المصريين الشبان، بعدما نجح ثلاثة لاعبين في توقيع عقودهم الاحترافية الأولى مع كبار أندية الدوري الإنجليزي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

لاعب الزمالك يغادر المعسكر لوفاة زوجة شقيقه

غادر محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، معسكر الفارس الأبيض المقام حالياً بالعاصمة الإدارية، بعد حصوله على إذن من عبد الناصر محمد مدير الكرة بالتنسيق مع المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أول تعليق من عمرو السولية بعد انضمامه لسيراميكا كليوباترا

أبدي عمرو السولية، المنضم حديثًا لصفوف فريق سيراميكا كليوباترا عن رضاه بخطوته الجديدة بعد رحيله عن صفوف الأهلي بالميركاتو الصيفي الجاري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بقميص الريان القطري.. ظهور مثير للجدل من حامد حمدان

تصدر اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، حديث الوسط الرياضي في الفترة الأخيرة، وذلك بعد أزمته مع فريقه بتروجيت ورفض الرحيل لصفوف نادي الزمالك بالميركاتو الصيفي الجاري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"الأعلى أجرًا".. قرار حاسم من الأهلي حول مصير أليو ديانج

أتخذ النادي الأهلي قرارًا هامًا حول مصير لاعبه المالي أليو ديانج، المحترف ضمن صفوف الفريق، وذلك مع اقتراب انتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

موعد مباراة الأهلي الودية القادمة أمام البنزرتي التونسي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراته الودية الثانية خلال معسكره التحضيري للموسم الجديد المقام في تونس.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

شوبير يكشف حقيقة اهتمام الأهلي بضم أحمد فتوح

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة ما تردد مؤخرًا حول وجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي لضم أحمد فتوح، ظهير أيسر نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"لم أطلب الزواج منه".. صديقة كول بالمر تخرج عن صمتها بعد انفصالهما

خرجت المؤثرة وخبيرة التجميل البريطانية كوني جريس عن صمتها للمرة الأولى بعد انتشار تقارير عدة حول انفصالها عن نجم تشيلسي كول بالمر، مؤكدة أن الكثير مما يُتداول على الإنترنت غير دقيق ومضلل.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

إعلامي يكشف السر وراء تعطل انضمام محمد اسماعيل للزمالك

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، أن صفقة انتقال محمد إسماعيل، لاعب نادي زد، إلى صفوف الزمالك، تواجه عائقًا وحيدًا يتمثل في خلاف حول مقدم التعاقد، رغم الاتفاق الكامل بين الناديين.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.