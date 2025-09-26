حامد حمدان لاعب بتروجيت يثير الجدل برسالة غامضة

أثار حامد حمدان لاعب وسط فريق بتروجيت الجدل بشكل كبير، بعد استبعاده عن المشاركة في المباريات مع فريقه خلال الفترة الماضية.

وكتب حمدان عبر حسابه على "إنستجرام": "أنا الحمد لله راضي بطول المشوار ومتحمل صعوبة الرحلة، لا عمري اعترضت ولا هعترض لإن كل اللي يجيبه ربنا خير، حتى لو كان ضد رغبتي حالياً ولكن في الأخر هيطلع خير".

وأضاف: "الله يعلم وأنتم لا تعلمون)، عشان كده أنا صابر وراضي وعشمان في أخر الطريق ألاقي العوض لصبري والجبر لقلبي".

وكان حمدان، تصدر المشهد بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بشكل خاص في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما تمسك بالانتقال إلى نادي الزمالك، هذا ما تم رفضه من قبل إدارة النادي البترولي وهو ما جعل اللاعب يبتعد عن تدريبات الفريق لفترة كبيرة.

والجدير بالذكر أن حامد حمدان، كان قد تقدم باعتذار رسمي إلى إدارة فريق بتروجيت في وقت سابق، بسبب ما بدر منه خلال فترة الانتقالات وتمسكه بالرحيل عن النادي.