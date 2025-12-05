مباريات الأمس
7 صور لطريقة طريفة لمباراة كرة قدم بالبوكس

كتب - يوسف محمد:

03:17 ص 05/12/2025
    مباراة كرة قدم بالبوكس (1)
    مباراة كرة قدم بالبوكس (3)
    مباراة كرة قدم بالبوكس (4)
    مباراة كرة قدم بالبوكس (5)
    مباراة كرة قدم بالبوكس (6)
    مباراة كرة قدم بالبوكس (2)
    مباراة كرة قدم بالبوكس (8)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو طريف لمجموعة من الشباب يمارسون كرة القدم، في أحد الملاعب الخماسية بشكل مختلف.

وانتشر فيديو لمجموعة من الشباب يمارسون كرة القدم والبوكس في نفس الوقت، داخل أحد الملاعب الخماسية، حيث ظهر الشباب وهم يرتدون واقي الرأس الخاص بلاعبي البوكس مرتدين قفزات في أيديهم.

ونال هذا الفيديو، تفاعلا كبيرا بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا للطريقة الغير اعتيادية التي ظهر بها هؤلاء الشباب.

وجمع هؤلاء الشباب بين اللعبة الشعبية الأولى وهى كرة القدم، وبين واحدة من أشهر ألعاب الفنون القتالية وهي لعبة البوكس للمرة الأولى.

